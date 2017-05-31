قرارگرفتن یک مازندرانی در لیست دانشمندان برتر جهان

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمد علی عنایتی عصر چهارشنبه در تشریح چگونگی معرفی و قرار گرفتن دانشمند دانشگاه علوم پزشکی مازندران در لیست دانشمندان برتر و پر استناد دنیا در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: طی دو روز اخیر از معاونت وزارت بهداشت نامه ای دریافت کردیم مبنی بر اینکه دکتر محمد تقی هدایتی استاد دانشگاه علوم پزشکی مازندران برای نخستین بار به جمع دانشمندان یک درصد برتر پراستناد دنیا پیوست.

وی افزود: کسب این جایگاه توسط دکتر هدایتی در دانشگاه یک مباهات تلقی می شود زیرا برتر شدن در این سطح در دنیا، جایگاه رفیعی است که دانشگاه علوم پزشکی مازندران توانست به آن دست یابد.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مازندران، با بیان اینکه مدت ۱۰ سال است که دانشگاه علوم پزشکی مازندران در بخش مقالات پژوهشی حائز رتبه برتر در کشور می شود ، گفت: دشمنان ما همواره با استفاده از تحریم های ظالمانه به دنبال آن بودند تا رشد علمی ما را متوقف کنند ولی در عین حال با وجود همه مشکلات و تحریم ها بالنده تر حرکت کردیم.

دکتر عنایتی اظهار داشت:سال های متمادی است که به لحاظ فنی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه های علوم پزشکی، همکاران علم سنجی رصد علم و فناوری داخلی و خارجی را انجام میدهند از سویی در بیرون از مرزها هم موسسات علمی چون ISIوجود دارد که در بخش علمی اقدام به رصد می کند البته بخشی از این موسسه تحت عنوان ESI به مدت ۱۰ سال است که در هر دو ماه بر روی مقالات علمی و فناوری پر استناد دنیا بررسی کرده و ضمن معرفی این مقالات، دانشمندی را که مقالات وی در این سطح قرار گرفته را شناسایی و نامش را در لیست دانشمندان یک درصد برتر پراستناد دنیا درج و منتشر می کند.

وی، اظهار کرد: بر طبق آخرین آمار موجود ازمیان ۲۰ هزار دانشمند دانشگاه های علوم پزشکی کشور تنها۴۲ نفر آنها در زمره دانشمندان یک درصد برتر پر استناد دنیا هستند که البته همه این نفرات برتر از دانشگاه های برتر و بزرگ کشور هستند ؛ دکتر هدایتی از دانشگاه علوم پزشکی مازندران برای اولین بار در سطح این دانشگاه نائل به کسب این رتبه ،شده است.

معاون تحقیقات و فناوری این دانشگاه علوم پزشکی مازندران، با اشاره به اینکه دانشمندان پر انگیزه ای داریم که با حداقل ها به این جایگاه رسیده اند،اظهار کرد: یکسری از تحقیقات زمینه را برای سیاست گذاری فراهم می کند البته برخی از تحقیقات هم بر سیاست گذاری خارجی تاثیر گذار است.

عنایتی بار دیگر به نتایج رتبه بندی دانشمندان، دانشگاه ها و مرکز تحقیقاتی برتر دنیا ماه می سال ۲۰۱۷ میلادی نظام رتبه بندی ESIاشاره کرد و گفت: مبنای این رتبه بندی گردآوری ، تجزیه و تحلیل اطلاعات یک درصد مقالات دارای بیشترین استنادات در پایگاه اطلاعاتی ISI در فاصله ۱۰ سال است که هر دو ماه یکبار روزآمد می شود.

وی افزود: دکتر محمدتقی هدایتی ازاستاد دانشگاه علوم پزشکی مازندران به عنوان یکی از دانشمندان این دانشگاه در لیست یکی از دانشمندان برتر و پر استناد دنیا قرار گرفت و معرفی شد.