«مکالمه» فرانسیس فورد کاپولا را ببینید/ بوسیدن روی ماه

فیلمهای سینمایی و تلویزیونی «بوسیدن روی ماه»، «روشنایی حقیقی»، «پدرها و دخترها»، «عبور از غبار»، «نبرد پولادین»، «با من از عشق بگو»، «مکعب»، «مکعب ۲»، «رابین هود»، «اتوبوس»، «بالابان»، «توریست» «مکالمه»، «اینجا چراغی روشن است»، «عبور»، «پائولت»، «رسوایی ۲»، «جعبه ابزار»، «کارمند نمونه»، «همسر دلخواه من»، «هیجان زندگی» و «زندگی آدلاین» روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۱ و ۱۲ خردادماه از شبکههای سیما روی آنتن میرود.
شبکه یک سیما
بوسیدن روی ماه
فیلم سینمایی «بوسیدن روی ماه» به کارگردانی همایون اسعدیان، جمعه ۱۲ خرداماه سادعت ۱۰:۳۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.
در خلاصه داستان فیلم آمده است: احترامالسادات و فروغ دو مادر سالخوردهای هستند که سالها چشم به راه بازگشت فرزندانشان از جبهه جنگ بودهاند و حالا در غم دوری فرزندشان، دوستی بسیار نزدیکی به یکدیگر پیدا کردهاند. آنها هر هفته به ستاد شهدا میروند تا خبری از فرزندانشان بگیرند اما همیشه به آنها گفته میشود که خبری از فرزندانشان نیست تا اینکه در یک روز که احترامالسادات بهتنهایی به ستاد شهدا مراجعه میکند، به او گفته میشود که جسد فرزندش پیدا شده و بهزودی آن را تشییع خواهند کرد. اما احترامالسادات بهعلت رعایت حال فروغ که به سرطان مبتلا شده و پزشکان هم گفتهاند مدت زمان زیادی در قید حیات نخواهد بود، از مسئول ستاد خواهش میکند تا به فروغ بگوید جسد پیدا شده متعلق به پسر اوست...
شیرین یزدانبخش، رابعه مدنی، مسعود رایگان و صابر ابر در این فیلم سینمایی نقشآفرینی کردهاند.
روشنایی حقیقی
فیلم تلویزیونی «روشنایی حقیقی» به کارگردانی مجید سروینی جمعه ۱۲ خردادماه ساعت ۱۶ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.
در این فیلم با بازی مهرداد ضیایی و شیوا ابراهیمی خواهیم دید: کمال و رحیم، دو برادری هستند که سالهاست با هم اختلاف دارند، اما فرزندان آنها برای برگزاری یک مسابقه قرآنی با هم قول و قرار میگذارند. در تدارک این مسابقه دوستی عمیقی بین پسرعموها شکل میگیرد و این دوستی مسبب خیر شده و باعث میشود که کمال و رحیم هم اختلافات را پس از سالها کنار گذاشته و با هم صمیمی شوند.
شبکه دو سیما
پدرها و دخترها
فیلم سینمایی «پدرها و دخترها» به کارگردانی گابریل موچینو پنجشنبه ۱۱ خردادماه ساعت ۱۷:۳۰ از شبکه دو سیما پخش میشود.
داستان فیلم پدرها و دخترها که در زمان حال و گذشته رخ میدهد، درباره خاطرات فرزند یک نویسنده مشهور است که بهیاد میآورد پدرش علاوه بر اینکه از یک نوع بیماریِ عصبی رنج میبرد، چگونه با مهربانی و دلسوزی وِی را بزرگ کرد.
در این فیلم راسل کرو هنرنمایی کرده است.
عبور از غبار
فیلم تلویزیونی «عبور از غبار» به کارگردانی حجتالله صیفی جمعه ۱۲ خردادماه ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.
داستان فیلم از این قرار است که؛ رامین مدیرعامل یک شرکت نفتی اقماری است. او متوجه میشود که مرگ پدرش در اثر اتفاق نبوده و به خاطر اطلاعاتی که پدرش از قاچاق سوخت بهدست آورده بود، توسط سران یک گروه قاچاق کشته شده است. گروهی که خود رامین هم ندانسته در آن شرکت دارد...!
احمد نجفی، علی دهکردی و شهرام عبدالعلی بازیگران این فیلم هستند.
شبکه سه سیما
نبرد پولادین
فیلم سینمایی «نبرد پولادین» به کارگردانی شاون لوی پنجشنبه ۱۱ خردادماه ساعت ۲۴ از شبکه سه سیما پخش میشود.
در این فیلم با نقشآفرینی اوانجلین لیلی و هوک جکمن خواهید دید: چارلی که علاقهی زیادی به مسابقات رباتها دارد، پس از سالها مجبور است تا مدتی را علیرغم میل باطنیاش با پسر یازده سالهاش بگذراند! بهطور اتفاقی با رباتی برخورد و آن را برای مسابقات بسیار مهم آماده میکنند و در این راه ارتباط عاطفی پدر و فرزندی آنها مستحکمتر میشود و میتوانند بزرگترین ربات دنیا را شکست دهند.
با من از عشق بگو
فیلم تلویزیونی «با من از عشق بگو» به کارگردانی «فرید کلهر»، جمعه ۱۲ خردادماه ساعت ۱۰ به روی آنتن شبکه سه سیما میرود.
در خلاصه داستان فیلم آمده است: نیما بعد از سرقت یک ماشین به زندان میافتد و در دورانی که در حبس است متنبه شده و تصمیم میگیرد خلاف را کنار بگذارد. وقتی آزاد میشود میفهمد که نامزدش از بیماری قلبی رنج میبرد و نیاز به پیوند قلب دارد.
در این فیلم تلویزیونی نرگس محمدی، امیرحسین رستمی و مهران احمدی نقشآفرینی کردهاند.
شبکه چهار سیما
مکعب
فیلم سینمایی «مکعب» به کارگردانی دافنا کاستنر پنجشنبه ۱۱خردادماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار سیما روی آنتن میرود.
در خلاصه داستان فیلم آمده است: دو زن و سه مرد خود را در هزار توی اتاقهای مکعب شکل که هر کدام از آنها دامهای خطرناکی تعبیه شده است، گرفتار مییابند. بعداً آشکار میشود که طراح دامهای گیجکننده یکی از مردانی است که خود در آن گرفتار آمده است، ولی او هیچ ایدهای در مورد اینکه چه کسی او را مأمور ساختن این تله مرگ کرده است ندارد...
در این فیلم سینمایی نیکول دبور و نیکی گودانی نقشآفرینی کردهاند.
مکعب۲
فیلم سینمایی «مکعب ۲» به کارگردانی اندرو سکولا جمعه ۱۲ خردادماه ساعت ۲۱:۳۰ از شبکه چهار روی آنتن میرود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی کری مچت و نیل کرون آمده است: چند مرد و زن غریبه ناگهان در یک اتاق مکعبی بیدار میشوند و پس از اندکی جستجو یکدیگر را پیدا میکنند. آنها تلاش میکنند راه خروج را بیابند در حالیکه همگی ناچارند برای حفظ جانشان تصمیمات مهمی بگیرند...
شبکه پنج سیما
رابین هود
فیلم سینمایی «رابین هود» به کارگردانی آنتونی مارسیانو جمعه ۱۲ خردادماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه پنج سیما پخش میشود.
در این فیلم با بازی مکس بوبلیل خواهیم دید: پسری جوان بهنام رابین با دزدی روزگار خود را میگرداند و خود را به دروغ رابین هود معرفی میکند! تا اینکه یکروز به یک گروه سارق حرفهای برخورد میکند که از ثروتمندها برای فقرا دزدی میکنند.
شبکه شما
اتوبوس
فیلم تلویزیونی «اتوبوس» به کارگردانی محمدمهدی عسگرپور پنجشنبه ۱۱ خردادماه ساعت ۲۴ از شبکـه شما پخش خواهد شد.
زمان و مکان فیلم در برخی بخشها خیالی و البته گاه واقعی میشود یکی از شخصیتهای فیلم هم در بیمارستان و در حالت کماست و هم یکی از مسافران اتوبوس است. در بین راه اتوبوس دچار مشکل فنی میشود و مسافران ناچار میشوند شب را در کاروانسرایی عجیب و غریب به سر ببرند. یکی از مسافران کشته میشود و سپس کیف پول یکی از آنها به سرقت میرود...
شاهرخ فروتنیان، لیلی تقوی، حبیب دهقاننسب، مونا فرجاد و افسانه ناصری از جمله بازگیران این فیلم هستند.
بالابان
فیلم تلویزیونی «بالابان» به کارگردانی سید رضا صافی جمعه ۱۲ خردادماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکـه شما پخش خواهد شد.
در خلاصه داستان آمده است: شاهین نوجوانی هجده ساله و ساکن بندر بوشهر است. او که سالها پیش پدر محیطبانش را در مواجهه با قاچاقچیان پرنده از دست داده، اکنون بهواسطه مشکلات و شرایط پیچیده زندگی خانوادگی بر سر یک دوراهی قرار گرفته است؛ وفاداری به شغل پدر یا پا گذاشتن در راه قاتلین وی. تلاش شاهین در رویارویی با طبیعت و حوادث خشنِ پیرامونش، ماجراهای این فیلم را رقم میزند.
در این فیلم تلویزیونی، محمدحسین دریابگرد، صادق زارعی و مریم رنجبر بازی کردهاند.
شبکه کودک
توریست
فیلم سینمایی «توریست» به کارگردانی احسان عبدیپور جمعه ۱۲ خردادماه ساعت ۹:۳۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.
در خلاصه داستان فیلم آمده است: توبیاس بههمراه پدرش به عنوان گردشگر به کرمان آمده و در خانهای مجاور خانه مجتبی ساکن شده است. او موتور مجتبی را سوار شده و با آن تصادف میکند. پدر توبیاس خسارت را میپردازد، اما مجتبی که پیش از سوار شدن بر موتور، آن را دستکاری کرده خود را در این زمینه مقصر میداند و درصدد جبران است.
شبکه افق
مکالمه
فیلم سینمایی «مکالمه» به کارگردانی فرانسیس فورد کاپولا جمعه ۱۲ خردادماه ساعت ۱۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.
در این فیلم با بازی جین هکمن خواهید دید: هری کاول یک جاسوس خصوصی است و در کار خودش یک نابغه و منحصربهفرد است. وی مردی تنهاست و از اینکه بارها به خاطر فروش اطلاعات افراد بیگناه باعث کشته شدن آنها شده دارای عذاب وجدان است. در پرونده جدیدش او مکالمه زوج جوانی را که در میدانی شلوغ در سانفرانسیسکو در حال قدم زدن هستند ضبط میکند. وی در طول فیلم بارها و بارها این مکالمه را گوش میکند و متوجه خطری میشود که آن زوج جوان را تهدید میکند. وی تصمیم میگیرد که تحویل نوارها را به تعویق بیندازد...
در فیلم سینمایی جین هکمن، جان کازال و آلن گری فیلد ایفای نقش کردهاند.
اینجا چراغی روشن است
فیلم سینمایی «اینجا چراغی روشن است» به کارگردانی رضا میرکریمی جمعه ۱۲ خردادماه ساعت ۱۹ از شبکه افق پخش خواهد شد.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: قدرت، جوان عقبمانده و سادهدلی است که همراه با متولی امامزادهای واقع در یک روستا زندگی میکند.
حبیب رضایی، سعید پورصمیمی و مریم بوبانی در این فیلم نقشآفرینی کردهاند.
شبکه نمایش
فیلمهای سینمایی و تلویزیونی «عبور»، «پائولت»، «رسوایی ۲» و «جعبه ابزار» پنجشنبه ۱۱ خردادماه ساعت ۱۱، ۱۵، ۱۹، ۲۱ از شبکه نمایش روی آنتن میرود.
فیلمهای سینمایی و تلویزیونی «کارمند نمونه»، «همسر دلخواه من»، «هیجان زندگی» و «زندگی آدلاین» جمعه ۱۲ خردادماه ساعت ۱۱، ۱۳، ۱۹ و ۲۱ از شبکه نمایش پخش میشود.
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