طرح ابتکارات سبز درتوسعه پایدار کشاورزی در شهرستان دنااجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن نوروزی بعدازظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: هشت ماه از اجرای این طرح در دو روستای این شهرستان گذشته و تا دوسال آینده نتیجه طرح مشخص شده و در صورت موفقیت به کل شهرستان و شهرستان بویراحمد تعمیم می یابد.

نورورزی افزود: کوهستان زاگرس مرکزی که شامل محدوه ای از استانهای اصفهان، چهارمحال و بختیاری، فارس و کهگیلویه و بویراحمد است از مناطق مستعد کشور و دارای گونه های فراوان گیاهی و جانوری است.

وی بیان داشت: با توجه به ظرفیت فوق العاده ای این بخش از زاگرس در توسعه اقتصادی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست کشور طرحی را با عنوان طرح ابتکارات سبز در توسعه پایدار کشاورزی کوهستان زاگرس مرکزی ارائه داده است.

وی بیان داشت: در این طرح که یکی از راههای توسعه زاگرس مرکزی است، توسعه کشاورزی ارگانیک و پایدار در این بخش مورد توجه قرار گرفته است.

نوروزی تصریح کرد: شهرستان دنا و بویراحمد از ذخیره گاه زاگرس مرکزی سهم زیادی دارند و در راستای اجرای این طرح باید کشاورزی پایدار با رویکرد مشارکتی مردم اجرایی شود.

وی افزود: در این طرح کشتهای ارگانیک با استفاده از روشهای کشاورزی با مصرف آب کمتر، سموم و کودهای کمتر و مبارزه بیولوژیک با آفتها انجام می شود.

نوروزی با بیان اینکه تا زمانیکه کشاورز در پییگیری طرح و یا ترویج ایده مشارکت نداشته باشد پذیرش سخت است، گفت: وقتی با کار میدانی و با حضور کارشناسان نتایج مثبت حاصل شود و صرفه جویی در منابع آب و استفاده کمتر از سموم آفت کش آموزش داده شود توسعه کشتهای ارگانیک موفق خواهد بود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تصریح کرد: در توسعه پایدار کشاورزی، افزایش تولیدات ارگانیک و استفاده کمتر از سموم و استفاده ازیافته های جدید و بیولوژیک برای مبارزه با آفات مورد توجه است.