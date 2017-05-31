توسعه اشتغال پایدار از مهمترین اهداف در چهارمحال و بختیاری است

به گزارش خبرنگار مهر، نعیم امامی بعدازظهر چهارشنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: ارتقای بهره وری در بخش افزایش جذب سرمایه‌گذاری، افزایش سهم صادرات، افزایش سهم تولیدات و توسعه اشتغال پایدار از مهم ترین اهداف سازمان صنعت معدن و تجارت است.

وی گفت: تعداد ۵۳ ماشین آلات با مبلغی بالغ بر یک هزار میلیارد ریال در این استان بازسازی و نوسازی شد.

رئیس صنعت معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: فعال سازی تعداد ۲۰ واحد صنعتی غیرفعال و افزایش فعالیت تعداد ۵۷ واحد صنعتی نیمه فعال با پیش بینی تسهیلات سرمایه در گردش مورد نیاز از برنامه های راه اندازی مجدد و افزایش تولید بخش صنعت در سال ۹۶ در این استان است.