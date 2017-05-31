وضعیت پیشرفت کیفی خودروهای تولید داخل اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، بر اساس گزارش اعلام شده، در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ تعداد ۶۴۲۱۹ دستگاه خودرو تولید گردید که ۹۹ درصد از حجم تولیدات به خودروهای گروه سبک و یک درصد دیگر به خودروها گروه سنگین اختصاص دارد.

خودروهای تولید کشور در این ماه شامل ۴۲ مدل خودرو درگروه سبک و ۷ مدل در گروه سنگین است. در اردیبهشت ماه، در گروه خودروهای سبک بخش وانت تمامی خودروها با اخذ یک ستاره کیفی، پایین ترین کیفیت خودروها تولید ساخت داخل را به خود اختصاص دادند.

اما در بخش سواری های تولیدی ۴ کلاس قیمتی از خودروها معرفی شد که از بین ۳۴ خودروی بررسی شده در کلاس قیمتی بالاتر از ۱۰۰ میلیون تومان دو خودرو در سطح قیمتی بین ۷۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان دو خودرو، در کلاس قیمت بین ۵۰ تا ۷۵ میلیون تومان تنها یک خودرو، در قیمت بین ۲۵ تا ۵۰ میلیون تومان چهار خودرو توانستند با اخذ ۴ ستاره کیفی بالاترین کیفیت خودروها تولید ساخت داخل را در این ماه به خود اختصاص دهند.

این در حالی است که در مقایسه رشد کیفی خودروهای تولید داخل تنها ۲ خودرو توانستند یک ستاره به ارزشیابی خود اضافه کنند.

در گروه سنگین، بخش خودروهای باری نیز در این بخش ۲ مدل خودروی سنگین توانستند با اخذ ۴ ستاره کیفی بالاترین کیفیت خودروها تولید ساخت داخل را در این ماه به خود اختصاص دهند.