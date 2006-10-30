حسين تبرايي رضوي درگفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود : تمام امكانات مورد نياز براي سرشماري در استان همچون تامين 1200 دستگاه خودرو كه در سطح استان مورد نياز بود، به طور كامل تامين شده است .

وي اظهار داشت : تنها در خصوص ستادهاي اجرايي در مشهد همكاري برخي ارگان ها خوب نبوده ولي در شهرستان‌ها براي ستادها نيز مشكلي وجود نداشته است و اين ستادها از روز شنبه فعاليت اصلي خود را آغاز كرده اند .

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي خراسان رضوي در خصوص پرسشگراني كه در شهرستان‌ها به كار گرفته شده اند، گفت : پرسشگران در شهرستان‌ها بومي هستند و دوره هاي آموزشي خود را در مشهد گذرانده و در شهر خود مشغول به كارند .

حسين تبرايي همچنين در خصوص مناطق حاشيه اي مشهد گفت : اطلاعات مربوط به حاشيه شهر به طور مجزا تدوين مي شود و چون اطلاعات به صورت بلوك به دست مي آيد مي توان به هر طريقي كه نياز است از آنها استفاده كرد و در پايان سرشماري جمعيت و خصوصيات افراد حاشيه نشين را به دست آورد.

