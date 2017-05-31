انحلال جمعیت وعد نشانگر عمق بحران سیاسی ودیکتاتوری رژیم بحرین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیدان، جمعیت الوفاق بحرین در بیانیه ای به انحلال جمعیت وعد از سوی رژیم آل خلیفه واکنش نشان داد.

الوفاق در این بیانیه تصریح کرده است: رژیم بحرین با این اقدام به سوی از بین بردن فعالیت سیاسی معارضان حرکت می کند. همچنین اقدامات سرکوبگرانه و امنیتی این رژیم نشانگر دروغ بودن شعار اصلاحات سیاسی است که آل خلیفه سال ها با آن تجارت کرده است. رژیم بحرین از جمعیت وعد به دلیل حمایت از مطالبات در زمینه تحول ریشه ای دموکراسی انتقام گرفت.

در ادامه این بیانیه تاکید شده است: جمعیت وعد فراتر از یک جمعیت سیاسی است و نمی توان طرح ملی اش را متوقف کرد. جمعیت وعد یکی از ستون های اصلی فعالیت های سیاسی و ملی است و هدف قرار دادن آن، از عمق بحران سیاسی و حالت استبداد و دیکتاتوری رژیم بحرین حکایت دارد.

گفتنی است، دادگاه عالی بحرین حکم انحلال جمعیت دموکراتیک وعد و مصادره اموال آن را صادر کرد.