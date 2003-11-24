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۳ آذر ۱۳۸۲، ۱۵:۰۸

اطلاعات آماري شش دوره‌ انتخابات مجلس شوراي اسلامي اعلام شد

اطلاعات آماري انتخابات سراسري دوره‌هاي مختلف مجلس شوراي اسلامي در استان‌هاي كشور از سوي ستاد انتخابات كشور بر روي پايگاه‌ اطلاع‌رساني اين ستاد قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاري مهر اطلاعات تفصيلي مربوط به ميزان جمعيت واجد شرايط راي درهر يك از دوره‌ هاي شش ‌گانه مجلس شوراي اسلامي و ميزان آراء ماخوذه در اين دوره‌ها درجداول جداگانه ‌اي ارائه شده است.
همچنين اين اطلاعات نمايانگر ميزان و درصد مشاركت مردم در شش دوره‌ انتخابات مجلس در 28 استان كشور است.
آمار كل آراء ماخوذه از اقليت‌هاي ديني نيز از ديگر اطلاعات ذكر شده در اين جداول است.
براساس اين گزارش، اطلاعات تفصيلي مربوط به شش دوره مجلس شوراي اسلامي بر روي پايگاه اطلاع ‌رساني وزارت كشور به آدرس اينترنتي WWW.Moi.gov.ir قابل دريافت است.

کد مطلب 39939

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