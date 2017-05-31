به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند عصر چهارشنبه در جلسه مدیریت بحران لرستان در سخنانی با اشاره به ناوگان حمل و نقل گوشت در لرستان اظهار داشت: باید طرحی از سوی دامپزشکی لرستان برای نوسازی این ناوگان به ستاد تسهیل استان ارائه شود تا تسهیلات لازم برای نوسازی این ناوگان در استان صورت گیرد.

وی همچنین بر ضرورت استفاده از پیش سرد از سوی قصابان سطح استان تاکید کرد و گفت: در این راستا فرمانداران شهرستان های مختلف استان جلسه ای با قصابان سطح شهرستان خود داشته باشند و بر ضرورت استفاده از پیش سرد از سوی آنها تاکید کنند.

استاندار لرستان از اختصاص تسهیلات و امکانات لازم برای استفاده از پیش سرد از سوی قصابان سطح استان خبر داد و گفت: در این راستا باید سردخانه های فاقد پیش سرد مکلف شوند که از پیش سرد استفاده کنند.

استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به آتش سوزی در سطح جنگل های استان اشاره کرد و گفت: ۷۰ تا ۸۰ درصد مساحت استان را جنگل ها و مراتع تشکیل داده و باید اقدامات لازم را برای حفاظت از این منابع طبیعی استان انجام داد.

بازوند با تاکید بر اینکه منابع طبیعی و جنگل ها سرمایه اصلی استان هستند و باید آنها را حفظ کنیم گفت: این میراث طبیعی باید به نسل های آینده منتقل شوند.

وی با بیان اینکه عامل بیش از ۹۸ درصد آتش سوزی های لرستان عامل انسانی است ادامه داد: سالانه دو هزار هکتار جنگل و مرتع در استان از بین می رود.

استاندار لرستان با بیان اینکه طی سال گذشته ۸۸۴ هکتار از جنگل های لرستان به دلیل آتش سوزی از بین رفت گفت: در این راستا باید اقدامات و همچنین فرهنگسازی لازم برای حفاظت از جنگل ها و مراتع استان صورت گیرد.

بازوند با اشاره به اینکه ۱۵۰ نقطه بحرانی در لرستان شناسایی شده است افزود: این نقاط بحرانی باید به فرمانداران به تفکیک ابلاغ شود و از ظرفیت دهیاری ها باید برای جلوگیری از آتش سوزی در مراتع و جنگل های استان استفاده کرد.

وی از اختصاص ۶۰۰ میلیون تومان به منابع طبیعی، ۲۰۰ میلیون تومان به محیط زیست و ۱۰۰ میلیون تومان به دهیاری های از محل اعتبارات استانی برای پیشگیری از آتش سوزی و اختصاص تجهیزات و امکانات در این رابطه از سوی استانداری لرستان خبر داد.