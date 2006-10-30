معاونت پرورشي با كمبود 90 هزار نيروي انساني مواجه است

سيد باقر پيش نمازي در گفتگو با خبرنگار مهر در اراك افزود: وزارت آموزش و پرورش در حوزه معاونت پرورشي نيازمند 90 هزار نيروي انساني است.

وي انتخابات دانش آموزي را مهم عنوان كرد و افزود: اين انتخابات مي تواند در عرصه هاي گوناگون به شناخت دانش آموزان نخبه كمك كند و اين نخبگان مي توانند در مدارس به عنوان رهبران جوان فعاليت كنند كه در اين ميان مربيان پرورشي نقش هدايت كننده را ايفاء مي كنند.

پيش نمازي ، جمعيت دانش آموزي كشور را در سال جاري 15 ميليون نفر اعلام كرد و گفت: اين تعداد جمعيت نسبت به سال گذشته كاهش داشته است.