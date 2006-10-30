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۸ آبان ۱۳۸۵، ۱۱:۰۹

معاونت پرورشي با كمبود 90 هزار نيروي انساني مواجه است

معاونت پرورشي با كمبود 90 هزار نيروي انساني مواجه است

معاون پرورشي وزارت آموزش و پرورش گفت: 31 هزار مربي پرورشي در مدارس براي جمعيت 15 ميليوني دانش آموزان كشور كافي نيست.

سيد باقر پيش نمازي در گفتگو با خبرنگار مهر در اراك افزود: وزارت آموزش و پرورش در حوزه معاونت پرورشي نيازمند 90 هزار نيروي انساني است.

 

وي انتخابات دانش آموزي را مهم عنوان كرد و افزود: اين انتخابات مي تواند در عرصه هاي گوناگون به شناخت دانش آموزان نخبه كمك كند و اين نخبگان مي توانند در مدارس به عنوان رهبران جوان فعاليت كنند كه در اين ميان مربيان پرورشي نقش هدايت كننده را ايفاء مي كنند.

 

پيش نمازي ، جمعيت دانش آموزي كشور را در سال جاري 15 ميليون نفر اعلام كرد و گفت: اين تعداد جمعيت نسبت به سال گذشته كاهش داشته است.
کد مطلب 399398

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