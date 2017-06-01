انجمن حمایت از زندانیان سنندج بالغ بر ۸ میلیارد ریال درآمد داشت

به گزارش خبرنگارمهر، یدالله احمدی چهارشنبه شب در مجمع سالیانه انجمن حمایت از زندانیان سنندج که در سالن اجتماعات مجتمع قضایی شهیدبهشتی برگزارشد،گفت: سال گذشته در بخش مددکاری ۱۰۷ مورد پرونده تشکیل و ۱۵۰ مورد هم بازدید از منزل مددجویان توسط مددکاران انجام شد.

وی یکی دیگر از اقدامات این انجمن در سال گذشته را پیگیری برای جلب رضایت شاکیان ذکر کرد و اظهارداشت: ۱۴۸ مورد از این پیگیری مددکاران منجر به آزادی مددجویان شد.

وی عنوان کرد: تشکیل ۲۰۰ کلاس مهارت زندگی با عنوان پیشگیری از طلاق برای همسران زندانیان در قالب ۴۰۰ ساعت آموزش از دیگر فعالیت های انجمن در سال گذشته است.

مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان سنندج پیگیری امور تحصیل فرزندان مددجویان به تعداد ۱۵۸ مورد و معرفی همسران زندانیان به بخش خصوصی برای اشتغال را از دیگر اقدامات این انجمن ذکر کرد و افزود: در حال حاضر ۲۵۰ مددجو با جمعیت ۵۴۰ نفری از خانواده آنها زیر پوشش حمایت های انجمن هستند.

احمدی با اشاره به اینکه در آمد شرکت خدمات ایمان،موسسه قوامین و تعلیم رانندگی فجر متعلق به انجمن است، گفت: سال گذشته درآمد انجمن بالغ بر ۸ میلیاردو۵۴۰ میلیون ریال بوده است.

وی عنوان کرد: با پیگیری مددجویان بالغ بر ۵۰۰میلیون ریال از کمک های نقدی و غیرنقدی خیران بین خانواده های زندانیان توزیع شد.

وی اضافه کرد: بخش عمده ای از توان انجمن در دو سال اخیر صرف احداث ساختمان انجمن شده و تاکنون ۸ میلیارد ریال هم برای احداث آن هزینه شده و در حال حاضر ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.