مدیر ایمنی، بهداشت، محیط زیست و پدافند غیرعامل منطقه ویژه پارس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خط لوله پروپان فاز ٢٠ و ٢١ پارس جنوبی ساعت ۲۳ و ۳۰ دقیقه چهارشنبه‌شب دچار آتش‌سوزی شد که نیروهای عملیاتی و آتش‌نشانی بلافاصله وارد عمل شدند.

بهرام دشتی نژاد اضافه کرد: در این حادثه لاین ۲۴ اینچ پروپان در کریدور جنوبی هنگام گرفتن برنچ از طریق هات تپ لاین برای فاز ۲۰ و ۲۱ پارس جنوبی دچار حریق حادثه شد.

وی با اشاره به اینکه حریق تت کنترل است، افزود: آتش‌نشانان در حال حاضر آتش را تحت کنترل خود دارند و از چهار جهت توسط مانیتور اتش نشانی عملیات کولینگ انجام می‌شود.