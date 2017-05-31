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۱۱ خرداد ۱۳۹۶، ۱:۰۳

در گفت‌وگو با مهر مطرح شد؛

آتش‌سوزی در پارس جنوبی/ حریق تحت کنترل است

آتش‌سوزی در پارس جنوبی/ حریق تحت کنترل است

بوشهر - خط لوله پروپان فاز٢٠ و ٢١ پارس جنوبی چهارشنبه‌شب دچار آتش‌سوزی شد که حریق هم‌اکنون در کنترل نیروهای آتش‌نشانی این منطقه است.

مدیر ایمنی، بهداشت، محیط زیست و پدافند غیرعامل منطقه ویژه پارس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خط لوله پروپان فاز ٢٠ و ٢١ پارس جنوبی ساعت ۲۳ و ۳۰ دقیقه چهارشنبه‌شب دچار آتش‌سوزی شد که نیروهای عملیاتی و آتش‌نشانی بلافاصله وارد عمل شدند.

بهرام دشتی نژاد اضافه کرد: در این حادثه لاین ۲۴ اینچ پروپان در کریدور جنوبی هنگام گرفتن برنچ از طریق هات تپ لاین برای فاز ۲۰ و ۲۱ پارس جنوبی دچار حریق حادثه شد.

وی با اشاره به اینکه حریق تت کنترل است، افزود: آتش‌نشانان در حال حاضر آتش را تحت کنترل خود دارند و از چهار جهت توسط مانیتور اتش نشانی عملیات کولینگ انجام می‌شود.

کد مطلب 3994002

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