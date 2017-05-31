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۱۱ خرداد ۱۳۹۶، ۱:۴۳

مدیر ارشد ایمنی منطقه ویژه پارس:

آتش‌سوزی در پارس جنوبی مهار شد/ این حادثه تلفات جانی نداشت

آتش‌سوزی در پارس جنوبی مهار شد/ این حادثه تلفات جانی نداشت

بوشهر - مدیر ایمنی، پدافند غیر عامل و مدیریت بحران منطقه ویژه پارس با اشاره به مهار کامل آتش‌سوزی در خط لوله فاز ۲۰ و ۲۱ پارس جنوبی، گفت: این آتش سوزی تلفات نداشت.

بهرام دشتی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت آتش‌سوزی در پارس جنوبی اظهار داشت: ساعت ۲۳ و ۳۰ دقیقه امشب لاین ۲۴ اینچ پروپان در کریدور جنوبی هنگام گرفتن برنچ از طریق هات تپ لاین برای فاز ۲۰ و ۲۱ پارس جنوبی دچار حریق حادثه شد.

وی اضافه کرد: نیروهای آتش‌نشانی بلافاصله وارد عمل شدند و حریق تحت کنترل قرار گرفت و هم اکنون به منظور مهار کامل آتش سوزی جریان پروپان خط لوله فاز٢٠ و ٢١ پارس جنوبی به طور کامل قطع شد.

مدیر ایمنی، پدافند غیر عامل و مدیریت بحران منطقه ویژه پارس با اشاره به اینکه این آتش سوزی به صورت کامل مهار شده است، بیان کرد: در این حادثه به هیچ‌کس آسیب جانی وارد نشده است.

کد مطلب 3994005

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