اتحاد مجدد چین و اتحادیه اروپا برای کاهش آلاینده های کربن در جهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، مقامات چین و اتحادیه اروپا اعلام کردند قاطعانه درصدد آن هستند که روند گذار جهانی به سمت انرژی پاک را تسریع نمایند.

در همین راستا و در واکنش به تصمیم قابل پیش بینی «دونالد ترامپ» برای خروج آمریکا از توافقنامه تاریخی پاریس، چین و اتحادیه اروپا ائتلافی جدید تشکیل خواهند داد که در مقابله با تغییرات اقلیمی نقشی کلیدی ایفاء خواهد کرد.

در میانه نگرانیها از پیوستن قریب الوقوع آمریکا به فهرست محدود کشورهایی که از پشتیبانی توافق اقلیمی پاریس (منعقده در سال ۲۰۱۵) سرباز می زنند، مقامات پکن و بروکسل در حال انجام اقدامات لازم برای تسریع تلاشهای مشترک در جهت کاهش آلاینده های کربنی در سطح جهان هستند.

برخی گزارشها حاکی از آن است که رئیس جمهوری آمریکا خواهان خروج واشنگتن از توافقنامه پاریس است که این امر باعث بروز زمزمه هایی دال بر عملکرد بهتر جهان در غیاب نقش آفرینی آمریکا شده است.

طبق اعلامیه ای که پیش از نشست چین- اتحادیه اروپا در بروکسل تهیه شد؛ این ائتلاف جدید اعلام خواهد کرد که دو طرف- پکن و بروکسل- مصمم هستند تا «دوره گذار در حوزه انرژی را به سمت اقتصادی مبتنی بر تولید کمتر آلاینده های کربنی هدایت نمایند».

«میگوئل آریاس گانت» عضو کمیسیون اقلیمی اتحادیه اروپا در گفتگو با روزنامه گاردین گفت: «اتحادیه اروپا و چین در حال پیوند با نیروهایی هستند که خواهان اجرای توافق پاریس و تسریع روند گذار جهان به سمت انرژی پاک می باشند».

وی در ادامه افزود که چین و اتحادیه اروپا تصمیم خود را برای پیشرفت در این مسیر گرفته اند و همکاری موفقیت آمیز دو طرف بر سر موضوعاتی همچون تکنولوژیهای پاک بسیار سودمند خواهد بود.

پکن و بروکسل در اعلامیه نهایی خود، از تمامی طرفها می خواهند که «از توافق پاریس حمایت کنند» و «بالاترین میزان تعهد سیاسی خود» را نسبت به این توافقنامه به منصه ظهور رسانند.

در این اعلامیه، تغییرات اقلیمی به عنوان یک «موضوع امنیت ملی» و «یک فاکتور تشدید کننده بی ثباتی در حوزه اجتماعی و سیاسی» توصیف می شود. این اعلامیه همچینن توافق پاریس را یک «دستاورد تاریخی و غیرقابل برگشت» می داند.