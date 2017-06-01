به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی شامگاه چهارشنبه در جلسه تفسیر سوره «حدید» با اشاره به آیه سوم این سوره «هُوَ الْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْباطِنُ وَ هُوَ بِکُلِّ شَیْ‌ءٍ عَلیمٌ» اظهار داشت: اول و آخر بودن خدا به معنای ازلی و ابدی بودن پروردگار متعال است، خدا آخرین وجود است و وقتی همه موجودات نابود شدند خدا همچنان باقی است.

خداوند متعال ازلی و ابدی است

وی با بیان اینکه معنای ظهر و باطن بودن خدا این است که هرچیزی را که تصور کنیم روشن و آشکار است، خدا از آن آشکار تر است و در عین حال از هر چیزی مخفی تر است، تصریح کرد: عبدالله بن یعفور از شاگردان امام صادق (ع) از آن حضرت پرسید: معنای آیه «هُوَ الْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ... » در قرآن چیست؟ امام صادق (ع) در پاسخ می فرماید: هرآنچه که در جهان خلقت وجود دارد در معرض تغییر و دگرگونی است و تغییر حالت و رنگ و شکل می دهد، جز خدای متعال که یکسان و یکنواخت است، ازلی و ابدی است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد ادامه داد: امام علی(ع) در حدیثی می فرمایند: خداوند نخستین موجود است که پیش از او موجودی نبوده و نیست، خداوند از نظر صفات و ذات بی ابتدا و بی انتها است.

آیت الله میرعمادی در ادامه به تفسیر آیه چهارم سوره حدید «هُوَ الَّذی خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فی‌ سِتَّةِ أَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوی‌ عَلَی الْعَرْشِ یَعْلَمُ ما یَلِجُ فِی الْأَرْضِ وَ ما یَخْرُجُ مِنْها وَ ما یَنْزِلُ مِنَ السَّماءِ وَ ما یَعْرُجُ فیها وَ هُوَ مَعَکُمْ أَیْنَ ما کُنْتُمْ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصیرٌ» اشاره کرد و گفت: موضوع این آیه در ۵ محور است، در نخستین قسمت آیه خداوند متعال می فرماید: خدای شما کسی است که آسمان ها و زمین را در ۶ روز آفرید.

تعبیر آفرینش آسمان ها و زمین در ۶ روز، ۷ مرتبه در قرآن کریم ذکر شده است

وی ادامه داد: در رابطه با این قسمت چندسوال پیش می آید، مقصود از ۶ روز چیست؟ روز با گردش زمین به دور خورشید به وجود می آید، چگونه بدون وجود زمین روزی وجود داشته است؟ کیفیت آفرینش چگونه بوده است؟ خداوند قادر است هر چیزی را در یک لحظه به وجود آورد، چرا آفرینش آسمان ها و زمین ۶ روز طول کشیده است؟

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه تعبیر آفرینش آسمان ها و زمین در ۶ روز، ۷ مرتبه در قرآن کریم ذکر شده است، گفت: در سوره های «اعراف» آیه ۵۴، «یونس» آیه ۳، «هود» آیه ۷، «فرقان» آیه ۵۹، «سجده» آیه ۴، «ق» آیه ۳۸ و «حدید» آیه ۴ به این موضوع اشاره شده است.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه برخی مفسران گفته اند که مقصود از ۶ روز، روزهای زمینی متداول است، یعنی از زمان طلوع خورشید تا غروب آن، همچنین برخی به روایاتی استناد کرده اند و گفته اند این ۶ روز از روز یکشنبه شروع و تا جمعه ادامه داشته است، تصریح کرد: برخی دیگر از مفسران گفته اند که مقصود از روز همین روزهای متداول است اما مدت اش طولانی است؛ مثلا هر روز برابر با هزار سال است.

پیدایش زمین بعد از آفرینش خورشید بوده است

وی با تاکید بر اینکه اما عقل انسان این تفسیرها را باور نمی کند، افزود: این مفسران تمسک به ظاهر آیه کرده اند در حالیکه تفسیر آیه نیاز به تدبر و تعمق بیشتر دارد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه بر این اساس مفسران معنا کرده اند که مقصود از روز، روزگار و دوران است، یعنی خداوند متعال زمین و آسمان را در ۶ دوره آفریده است، اظهار داشت: در قرآن کریم تعبیر داریم که در مورد روز قیامت می گوید یوم القیامه، یوم الحسره، یوم الدین، آیا این «یوم» به معنای روز است؟ خیر، یوم به معنای روزگار و دوران به کار رفته است.

آفرینش انسان بعد از آفرینش آسمان ها و زمین

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه نظر مشهور مفسران در مورد آفرینش آسمان ها و زمین ۶ دوره و روزگار است، تصریح کرد: این ۶ دوره نیز در آیات و روایات تشریح شده است.

وی ادامه داد: در دوره اول همه جهان به صورت توده گاز بوده است، در دوره دوم توده گازها جدا شدند و کره های مختلف را به وجود آوردند، در دوره سوم منظومه شمسی شکل گرفت و در دوره چهارم زمین پیدا شد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه پیدایش زمین بعد از آفرینش خورشید بوده است، افزود: در دوره پنجم زمین آماده حیات و زندگی شد و در دوره ششم انسان و حیوانات روی زمین به وجود آمدند.

آیت الله میرعمادی یادآور شد: آفرینش انسان بعد از آفرینش آسمان و زمین بوده است.