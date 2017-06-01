خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- ونوس بهنود: طی سال‌های گذشته تأکید مسئولان استانی اردبیل به جذب سرمایه‌گذاری معطوف شده به‌طوری‌که مسئولان تنها راهکار توسعه استان را حضور بخش خصوصی می‌دانند. این در حالی است که در محورهای توسعه استان که گردشگری یکی از آن‌ها قلمداد می‌شود، تأکید بر این مؤلفه بیش‌ازپیش است.

بااین‌وجود پروژه سرمایه‌گذاری تله سیژ مشگین شهر یکی از پروژه‌های نیمه‌تمام با عمر ۱۹ ساله است که به‌جای تکمیل و بهره‌برداری امروز شاهد فرسایش تدریجی تجهیزات به‌کاررفته در آن است. امروز نه‌تنها این پروژه به اهداف خود دست نیافته، بلکه اعتبارات هزینه شده برای آن نیز عملاً راه به‌جایی نبرده است.

گلایه شهروندان از بی‌توجهی مسئولان

۱۹ سال فرصت اندکی برای یک پروژه نه‌چندان بزرگ محسوب نمی‌شود. شهروندان مشگین شهری از بی‌توجهی مسئولان نسبت به این پروژه ابراز گله‌مندی می‌کنند و معتقدند باوجوداینکه حتی چندین نماینده و استاندار در این ۱۹ سال تغییریافته اما یک پروژه کوچک مانند تله سیژ به‌جایی نرسیده است.

یکی از شهروندان مشگین شهری به خبرنگار مهر گفت: گفته می‌شد این تله سیژ می‌تواند گردشگران و کوهنوردان را از شابیل به پناهگاه اصلی کوه سبلان انتقال دهد.

رحمان عزت پناه تصریح کرد: متأسفانه زمانی سرمایه‌گذار آمده و بخشی از پروژه را اجرا کرده اما در ادامه متوقف شده و امروز شاهد آن هستیم که حتی آهن‌آلات آن دچار زنگ‌زدگی و فرسایش شده است.

تله سیژ آلوارس که با استقبال مواجه شد

شهروند دیگری افزود: متأسفانه مسئولان شعار می‌دهند اما در عمل مشخص نیست به چه دلیل سرمایه‌گذار این پروژه را ترک کرده و حتی بعد از سال‌ها توقف برای فعال شدن و اتمام پروژه چاره‌اندیشی نمی‌شود.

محمد علی رستم نژاد اضافه کرد: بنده هربار که به کوهنوردی می‌روم و تجهیزات این پروژه را مشاهده می‌کنم، از اینکه کسی به فکر چاره نیست، افسوس می‌خورم.

گلایه مسئولان از عملکرد خود

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که چهار سال قبل نماینده وقت مشگین شهر از بی‌توجهی به این پروژه ابراز گله‌مندی کرد. در آن مقطع یونس اسدی گفته بود که با وجود اینکه تله سیژ یکی از طرح‌های توسعه گردشگری مشگین شهر بود در تکمیل آن کوتاهی شده است.

وی تأکید کرد: ساخت این مجموعه تفریحی با صرف هزینه هشت میلیارد ریالی آغاز شده و عملاً تکمیل آن متوقف شده است.

اسدی تأکید کرد: تله سیژ مشگین شهر قرار بود شابیل را به پناهگاه کوه سبلان متصل کند که موقعیت گردشگری ممتازی ایجاد می‌کرد.

نماینده مردم مشگین شهر در مجلس شورای اسلامی ایجاد هتل - کمپینک، پیست اسکی و دیگر امکانات رفاهی را از دیگر برنامه‌های طرح تله سیژ مشگین شهر در شابیل عنوان کرد و افزود: ضروری است شهرداری‌های مشگین شهر، رضی و لاهرود نسبت به تکمیل این پروژه اقدام کنند.

سرمایه‌گذار این پروژه، پروژه را ترک کرده و ما به دنبال جذب سرمایه‌گذار دیگری هستیم اما در پاسخ به تمامی گله‌مندی‌ها فرماندار مشگین شهر به خبرنگار مهر گفت: سرمایه‌گذار این پروژه، پروژه را ترک کرده و ما به دنبال جذب سرمایه‌گذار دیگری هستیم.

میرعلی رحیمی زاد به دلایل ترک سرمایه‌گذار اشاره‌ای نکرد و افزود: بی‌شک تکمیل این پروژه می‌تواند به توسعه گردشگری شهرستان منجر شود.

پروژه‌هایی همچون تله سیژ فرصت محک دستگاه‌های اجرایی است که معتقدند حامی سرمایه‌گذار بخش خصوصی هستند.

نمونه‌ای از پروژه‌های این حوزه تله سیژ آلوارس در شهرستان سرعین است که رونق گردشگری در این روستا نشان می‌دهد منطقه کوهستانی اردبیل مستعد چنین پروژه‌هایی است و به‌خوبی نیز از آن استقبال می‌شود.

در این میان عزم جدی و واقعی مسئولان است که می‌تواند تعیین‌کننده بوده و پروژه‌های نیمه‌تمام را به فرجام برساند.