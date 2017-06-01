سالانه ۲۰۰۰ هکتار از عرصه های طبیعی استان مرکزی دچار حریق می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع طبیعی استان مرکزی، یوسف یوسفی در جلسه هم اندیشی پیشگیری از حریق در جنگل ها و مراتع استان مرکزی اظهار داشت: به طور متوسط سالانه حدود دو هزار هکتار از عرصه های طبیعی دچار آتش سوزی می شوند که پیشگیری از آن نقش به سزایی در کاهش بروز ایت آتش سوزی ها دارد.

وی بیان داشت: جلسه هماهنگی با مدیران منابع طبیعی چهار شهرستان بحرانی استان از نظر آتش سوزی مراتع شامل خمین، خنداب، شازند و اراک تشکیل و قرار شد براساس دستورالعمل جامع پیشگیری و اطفای حریق مواردی را که مستند به تجربیات همکاران در سال های گذشته می باشد در دستور کار قرار گیرد.

یوسفی افزود: دستگاه های اجرایی که در این زمینه می توانند کمک کنند در زمینه پیش آگاهی، پیشگیری و همچنین شناسایی و اطفای حریق در جلسه شورای هماهنگی بحران مطرح شوند و موارد در شورای هماهنگی بحران استان تصویب شود.

مدیر کل بحران استانداری مرکزی نیز در این جلسه بر همکاری همه دستگاه های اجرایی به ویژه مردم در این زمینه تاکید کرد و گفت: با توجه به گرمای چند سال اخیر در فصل تابستان، احتمال آتش سوزی در مراتع دور از انتظار نخواهد بود.

سعید فرخی با تاکید بر اهمیت نحوه مقابله و پیشگیری از وقوع حریق در مراتع افزود: این موضوع با آسیب شناسی که انجام شده در شورای هماهنگی بحران استان و شهرستان ها مطرح و تصمیم گیری شود به طوری که دستگاه های اجرایی نهایت همکاری را برای مقابله با حریق و قبل از آن پیشگیری داشته باشند.

وی ادامه داد: از همه مردم استان و کسانی که به طبیعت سفر می کنند و یا در مجاورت مراتع فعالیت اقتصادی دارند درخواست داریم مراقبت کنند و دستگاه های اجرایی نیز باید آماده باشند تا در صورت وقوع حریق، عملیات مقابله و اطفاء را به خوبی انجام دهند.