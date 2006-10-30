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۸ آبان ۱۳۸۵، ۱۰:۵۹

/ توسط مركز مشاوره حوزه علميه خراسان /

دوره آموزشي مهارت هاي زندگي در حوزه علميه الزهرا برگزار مي شود

دوره آموزشي مهارت هاي زندگي در حوزه علميه الزهرا برگزار مي شود

دوره آموزشي مهارت هاي زندگي توسط دفتر مشاوره مركز مديريت حوزه علميه خراسان براي 150 نفر از طلاب خواهر حوزه علميه الزهرا (س) مشهد برگزار مي شود.

مدير مركز مشاوره حوزه علميه خراسان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اين خبر گفت: اين مركز آمادگي دارد در صورت درخواست حوزه هاي علميه خواهران و برادران خراسان دوره آموزشي مهارت هاي زندگي را در مكان مدارس علميه برگزار كند.

حجت الاسلام علي اكبر سبزيان افزود: در اين دوره طلاب با مباحثي مانند اخلاق، مهارت هاي زندگي و بهداشت خانواده آشنا مي شوند، زمان اين دوره ها براي مجردين 5 جلسه و براي متاهلين 12جلسه خواهد بود.

وي افزود: اولين دوره آموزشي مهارت هاي زندگي از شنبه آينده (13 آبان) براي 150 طلبه خواهر در مدرسه علميه اسلام شناسي حضرت زهرا (س) در مشهد برگزار مي شود.

کد مطلب 399404

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