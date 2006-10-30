دوره آموزشي مهارت هاي زندگي در حوزه علميه الزهرا برگزار مي شود

مدير مركز مشاوره حوزه علميه خراسان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اين خبر گفت: اين مركز آمادگي دارد در صورت درخواست حوزه هاي علميه خواهران و برادران خراسان دوره آموزشي مهارت هاي زندگي را در مكان مدارس علميه برگزار كند.

حجت الاسلام علي اكبر سبزيان افزود: در اين دوره طلاب با مباحثي مانند اخلاق، مهارت هاي زندگي و بهداشت خانواده آشنا مي شوند، زمان اين دوره ها براي مجردين 5 جلسه و براي متاهلين 12جلسه خواهد بود.

وي افزود: اولين دوره آموزشي مهارت هاي زندگي از شنبه آينده (13 آبان) براي 150 طلبه خواهر در مدرسه علميه اسلام شناسي حضرت زهرا (س) در مشهد برگزار مي شود.