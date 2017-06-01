به گزارش خبرگزاری مهر، برات سلیمی اظهار کرد: مردم خراسان شمالی طی دو ماه نخست امسال حدود چهار میلیارد تومان به محرومان تحت حمایت کمیته امداد کمک کردند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۲ درصد رشد داشته است.
سلیمی افزود: کمکهای مردمی باهدف رفع مشکلات و نیازمندیهای مختلف محرومان در سرفصلهای تأمین مسکن، هزینههای درمانی، اشتغال، تحصیل، تأمین جهیزیه و کمک به ازدواج جوانان نیازمند هزینه میشود.
وی با اشاره به تلاشهای کمیته امداد برای شکوفا کردن روح معنوی کمکرسانی در آحاد جامعه، گفت: عمدهترین مسیر دریافت کمکهای مردمی در کمیته امداد، صندوق صدقات است.
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان بابیان اینکه از سال گذشته این امکان فراهمشده تا از طریق تلفن همراه مردم کمکهای خود را به دست محرومان برسانند، افزود: مردم خیر خراسان شمالی از ابتدای امسال بیش از ۵۳۰ میلیون صدقه به محرومان پرداخت کردند.
سلیمی بابیان اینکه این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از پنج درصد رشد داشته است، بیان کرد: طی دو ماه نخست سال ۹۵ این رقم حدود ۵۰۰ میلیون تومان بود.
وی بابیان اینکه در سال گذشته حدود ۴۰ میلیارد تومان کمک مردمی صرف نیاز محرومان شد، اظهار کرد: بیش از ۱۰ میلیارد تومان از طریق شبکههای مردمی، بیش از سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان کمک به صدقات، بیش از ۱۲ میلیارد تومان طی طرح اکرام یتیم و محسنین و ۹ میلیارد و ۶۰۰ تومان هم در بخش زکات کمک شد.
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان گفت: هماکنون بیش از تعداد ۱۴۰ هزار خیر با کمیته امداد همکاری دارند که از این تعداد بیش از ۱۲۱ هزار نفر در بخش صدقات و حدود ۲۰ هزار نفر نیز در طرحهای اکرام و محسنین با این نهاد همکاری میکنند.
سلیمی بابیان اینکه در تلاشیم میزان مشارکت خیرین را متناسب با توان آنان افزایش دهیم، گفت: امسال با توجه به همکاری مردم پیشبینی میشود بحث کمکهای مردمی از افزایش خوبی برخوردار شود.
نظر شما