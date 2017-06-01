برگزاری عصر شعر «سوگ آفتاب» در شهرستان سنقر

رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان سنقروکلیایی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در راستای اجرای برنامه های فرهنگی هنری شهرستان سنقر و به مناسبت بیست و هشتمین سالگرد ملکوتی امام راحل(ره) برنامه عصر شعر باعنوان «سوگ آفتاب» در شهرستان سنقر برگزار می‌شود.

وی افزود: ویژه برنامه‌هایی توسط اداره‌ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه برای گرامیداشت بیست و هشتمین سالگرد ارتحال ملکوتی امام راحل(ره) تدارک دیده شده است که در شهرستان سنقر نیز برنامه عصرشعر "سوگ آفتاب" از جمله این برنامه هاست که با مراسم شعر خوانی موضوعی مذهبی به همراه کرسی تلاوت قرآن، مرثیه سرایی فعالان قرآنی مطرح شهرستان و با همکاری کانون فرهنگی هنری خاتم الانبیاء برگزار خواهد شد.

کماسی در ادامه به برگزاری نمایشگاه پوستر و همچنین مسابقه کتابخوانی وصیتنامه سیاسی الهی امام(ره) بعنوان دیگر برنامه‌های فرهنگی این اداره‌ شهرستان در بیست و هشتمین سالگرد رحلت امام خمینی(ره) اشاره کردند.

وی، زمان و مکان اجرای برنامه عصر شعر «سوگ آفتاب» را ١١خرداد ٩٦ راس ساعت ١٩ و۳۰ دقیقه واقع در مسجد جوادالائمه(ع) این شهرستان اعلام کرد.