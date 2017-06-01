به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آستان قدس رضوی، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی شب گذشته در دیدار با جمعی از کارگران و پاکبانان منطقه ثامن مشهد، با تبریک فرا رسیدن ماه میهمانی خداوند، رمضان را هنگامه قرب الهی و فرصتی مغتنم برای خودسازی، تزکیه نفس و ظرفیت سازی در انسان برشمرد.

وی با بیان اینکه رمضان میهمانی بزرگ الهی بوده که در آن میزبان خداوند و مسلمانان مؤمن مهمان هستند، تصریح کرد: ماه مبارک رمضان، ماه خروج از غفلت و فرصتی مغتنم برای بندگان در جهت کسب فیوضات الهی است.

رئیسی، رمضان را فرصتی مناسب برای یاد خدا دانست و اظهار کرد: بسیاری از بلاهای عالم، جنایت‌ها، ظلم‌ها، غارتگری‌ها، دروغ‌ها، تهمت‌ها، کلاه‌برداری‌ها و حرام خواری‌ها، به دلیل فراموشی یاد خداست.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری آرامش را از بزرگترین موهبت‌های الهی خواند و بیان کرد: ثروت برای انسان آرامش نمی‌آورد، عربستان سعودی شاید یکی از ثروتمندترین کشورهای منطقه باشد، اما عدم آرامش و دغدغه فرمانرواهای این کشور باعث شده همواره مبالغ هنگفتی را برای خرید سلاح صرف کنند.

تولیت آستان قدس رضوی افزود: گاهی آرامش یک کارگر و کشاورز که روزی به میزان کفایت دارد، بسیار از آرامش یک فرد ثروتمند بیشتر است.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه از دیدگاه اسلام، «بیکاری و تنبلی» ضد ارزش است، اظهار کرد: هر فردی که در جامعه مشغول کار است؛ اعم از مسئول، وزیر، کارفرما، مدیر، کارمند و غیره، به معنای عمومی کلمه کارگر است و در واقع، «تولید ارزش» می‌کند.

وی با اشاره به اهمیت حفظ کرامت و عزت انسان‌ها، شکستن کرامت دیگران را معصیت خواند و ابراز کرد: هیچ کسی حق شکستن کرامت و خواری دیگری را ندارد، حفظ عزت و کرامت انسانی واجب است زیرا خداوند متعال انسان را اشرف مخلوقات آفریده و برای او عزت قائل شده است.

عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان افزود: از منظر اسلام کرامت انسانی یک اصل راهبردی و سیاست کلان به شمار می‌آید و معتقد است باید کرامت انسانی هر فردی با حساسیت رعایت شود.

رئیسی، با بیان اینکه کسب روزی حلال یک مجاهدت است خاطرنشان کرد: تلاش برای کسب روزی حلال برای خانواده، در ردیف مجاهدت فی سبیل الله است، کسی که برای اداره زندگی خانواده‌اش تلاش می‌کند، مانند کسی است که در راه خدا جهاد می‌کند.