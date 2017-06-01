جزئیات سفر ناسا به خورشید اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ناسا، این سازمان روز گذشته اعلام کرد ماموریت سفر به خورشید را Parker Solar Probe نامیده است که از اسم یوجین پارکر، دانشمند آستروفیزیک پیشرو در دانشگاه شیکاگو الهام گرفته شده است.

این ماموریت با بودجه ۱.۵ میلیارد دلار انجام خواهد شد و فضاپیما در تاریخ ۳۱ جولای ۲۰۱۸ میلادی از مرکز فضایی کندی آغاز خواهد شد.

طی ۷ سال آتی این فضاپیما ۲۴ بار به خورشید نزدیک می شود که در بعضی از این سفر ها فاصله آن با ستاره سوزان به ۶.۲ میلیون کیلومتر می رسد. این فاصله تقریبا در مدار سیاره مرکوری قرار می گیرد و در مقایسه با سفرهای پیشین ۷ مرتبه به خورشید نزدیکتر است.

پیش بینی می شود در نزدیکترین مواجهه با خورشید، فضاپیما دمای۱۳۷۰ درجه سلیوس را تجربه خواهد کرد و شدت اشعه های خورشید ۴۷۵ مرتبه قدرتمندتر از چیزی است که روی زمین احساس می شود.

این فضاپیما چند ماموریت علمی انجام خواهد داد مانند اندازه گیری حوزه مغناطیسی و الکتریکی خورشید، عکاسی از ساختار خورشیدی و مطالعه بادهای خورشیدی.