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۸ آبان ۱۳۸۵، ۱۰:۲۳

همايش دولت، دانشگاه و صنعت برگزار مي شود

همايش "دولت، دانشگاه و صنعت" 11 آبان ماه در دانشگاه آزاد واحد شهر ري برگزار مي شود.

به گزارش خبرگزاري مهر، دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر ري با همكاري جمعيت ايراني پيشبرد ارتباط و صنعت و دبيرخانه دهمين كنگره همكاري هاي دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعه ملي به نمايندگي دانشگاه آزاد اسلامي اقدام به برگزاري سميناري تحت عنوان نهمين سمينار از سلسله سمينارهاي منطقه اي سومين كنگره بين المللي و دهمين كنگره سراسري همكاري هاي دولت دانشگاه و صنعت براي توسعه ملي كرده است.

اين سمينار 11 آبان ماه با هدف تعامل و نزديكي دولتمردان، دانشگاهيان و صنعتگران جهت دستيابي به تركيبي جديد در ساختارها و زير ساخت هاي اصلي كشور در راستاي اهداف برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز بيست ساله برپا مي شود.

کد مطلب 399406

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