همايش دولت، دانشگاه و صنعت برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر ري با همكاري جمعيت ايراني پيشبرد ارتباط و صنعت و دبيرخانه دهمين كنگره همكاري هاي دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعه ملي به نمايندگي دانشگاه آزاد اسلامي اقدام به برگزاري سميناري تحت عنوان نهمين سمينار از سلسله سمينارهاي منطقه اي سومين كنگره بين المللي و دهمين كنگره سراسري همكاري هاي دولت دانشگاه و صنعت براي توسعه ملي كرده است.

اين سمينار 11 آبان ماه با هدف تعامل و نزديكي دولتمردان، دانشگاهيان و صنعتگران جهت دستيابي به تركيبي جديد در ساختارها و زير ساخت هاي اصلي كشور در راستاي اهداف برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز بيست ساله برپا مي شود.