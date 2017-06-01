خانه مطبوعات یا شعبه دوم انجمن مدیران مسئول، مسأله این است

خبرگزاری مهر - گروه استان ها - حسن عبدالهی: می گویند چاقو دسته خود را نمی برد اما گویا این مثل هم این روزها مانند بسیاری از پدیده ها و رویدادهای اطراف ما کارایی و کاربرد خود را از دست داده و باید به بسیاری از موضوعات نگاهی متفاوت با گذشته داشت، برای نمونه همان جا که خبرنگار جماعت برای عضویت در تشکلی چون خانه مطبوعات که بنام وی شکل گرفته و قرار است از حقوق وی حمایت کند، عاجز می ماند.

قصه از آنجایی شروع شد که اصحاب رسانه و فعالان عرصه خبر آذربایجان شرقی اوایل بهمن ۱۳۹۵ در نشست مجمع عمومی خانه مطبوعات استان در محل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی حاضر شدند تا اساسنامه جدید این تشکل را به رای گذارند، بند به بند اساسنامه قرائت شد و همهمه ها برپا که این اساسنامه مغایر با خواسته ها و مطالبات قشر خبرنگار است و در مقابل دست اندرکاران و برگزار کنندگان این نشست که در میان آنها چهره های فعال مطبوعات استان نیز کم به چشم نمی خوردند، با یک استدلال ساده و سطحی حضار را به تصویب اساسنامه ترغیب کردند.

در این استدلال چنین عنوان شد که در صورت عدم تصویب اساسنامه در نشست مورد اشاره، آذربایجان شرقی جزء معدود استان هایی خواهد بود که در تاریخ مقرر نتوانسته این مهم را به سرانجام رساند و تا آنجا که احتمال انحلال خانه مطبوعات آن نیز وجود دارد و در این صورت با برگزاری مجمعی دیگر و در واقع فرمایشی این اساسنامه به تصویب خواهد رسید و این یعنی آشی که خواهی نخواهی باید سر بکشی و با وجود اعتراضات صورت گرفته اساسنامه بصورتی به تصویب رسید.

و این قصه گذشت و اساسنامه نیز بنابر همان استدلال پیشکسوتانه مصوب و نتیجه آن چنین شد که بخش قابل توجهی از خبرنگاران و فعالان رسانه ای برای عضویت در خانه مطبوعات آذربایجان شرقی به در بسته خوردند، دری بنام شرط بیمه خبرنگاری برای عضویت رسمی در خانه مطبوعات تا عضو شونده حق رای و انتخاب در ترکیب هیات مدیره خانه مطبوعات را داشته باشد، شرطی که با توجه به اوضاع اسفناک بیمه خبرنگاران، در واقع دست رد مؤدبانه ای بر سینه بسیاری از فعالان رسانه آذربایجان شرقی بود و در مقابل عده ای به واسطه داشتن عناوینی چون مدیر مسئول، صاحب امتیاز، سرپرست و چندین و چند عنوان دیگر موفق به دریافت کد بیمه خبرنگاری! شده بودند،موفق به شرکت در انتخابات شدند.

در حقیقت باید گفت که در حال حاضر عنوان «شعبه ۲ انجمن مدیران مسئول» بیشتر زیبنده خانه مطبوعات آذربایجان شرقی است، مجموعه ای که در طول تمام دوره های فعالیت نیز خدمات شایانی داشته و کسب امتیاز مسکن مهر برای خبرنگاران در فاز ۴ شهر جدید سهند نیز تنها نمونه ای از این خدمات شایان است که سرنوشت آن هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد و با وجود تاکید همیشگی مسئولان هیئت مدیره تعاونی خانه مطبوعات بر پیشرفت قابل توجه آن، شنیده ها و گلایه های خبرنگاران متقاضی و غیرمتقاضی حکایت دیگری را نقل می کند.

خالی از لطف نخواهد بود نظری گذرا بر فصل دوم اساسنامه خانه های مطبوعات استانی، آنجا که وظایف این مجموعه آورده شده و مقایسه آن با واقعیت ها و مشکلاتی که اعضای همین خانه به عنوان فعالان رسانه ای با آن دست به گریبان هستند، تا شاید بتواند قضاوتی درست و به دور از غرض ورزی را پیش روی مسئولان امور حوزه رسانه قرار دهد و شاید روزی عنوانی بنام «شغل خبرنگاری» و خبرنگاران نیز در کشور به رسمیت شناخته شوند و انجمن ها و تشکل های صنفی آنان به چاقوهایی بدل نشوند که هنری جز بریدن دسته خود ندارند.

ماده ۲ – وظایف خانه مطبوعات در هر استان عبارت است از :

کمک به تامین حقوق و گسترش آزادی‌های قانونی و مسوولانه مطبوعات استان با رویکرد صنفی کمک به اقتصاد مطبوعات استان از طریق آموزش و ترویج شیوه‌های روز آمد مدیریت رسانه استعداد یابی و حمایت از آموزش و اشتغال نیروهای مستعد در حوزه روزنامه نگاری حرفه ای بسط و تقویت ارتباط مطبوعات استان با دستگاههای اجرایی، موسسات و نهادهای دولتی و عمومی و سایر صنوف و تشکلهای قانونی تدوین بانک‌های اطلاعاتی روزنامه نگاران، برگزاری جشنواره‌ها، نمایشگاه‌ها و بزرگداشت مناسبت‌های مطبوعاتی در استان همکاری با مراکزعرضه و فروش نشریات محلی به منظور تقویت سامانه توزیع مطبوعات در استان دفاع از حقوق حرفه ای اعضا و داوری در اختلافات داخلی روزنامه نگاران استان حل مشکلات صنفی اعضا و فراهم آوردن تسهیلات رفاهی برای آنان تأسیس و تقویت تعاونی (مصرف، مسکن) و صندوق اعتباری حمایت، برای اعطای تسهیلات به اعضا جذب حمایت‌های مالی و تسهیلات دولتی و توزیع قاعده مند آنها در بین اعضا تدوین و اجرای برنامه‌های فرهنگی _ آموزشی در جهت توسعه کیفی مطبوعات استان آسیب‌شناسی فعالیت‌های مطبوعاتی و طراحی ساز و کارهای لازم برای ارتقای کمی و کیفی مطبوعات استان ایجاد بستری برای خدمات رسانه‌ای و آموزشی به ادارات، ‌نهادها و متقاضیان در جهت تأمین مخارج مطبوعات آموزش شیوه‌های حرفه ای روزنامه‌نگاری و فنون و تخصص‌های مرتبط به اعضا، روزنامه نگاران غیر عضو و علاقه‌مندان به این حرفه تعامل فعالانه با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی در تکمیل بانک‌های اطلاعاتی، برگزاری جشنواره‌ها، فعالیت‌ها و بزرگداشت مناسبت‌های مطبوعاتی در استان بر اساس تفاهم نامه‌های منعقده و مصوب فیمابین .

بی هیچ تردیدی اگر تنها تعدادی از همین ۱۵ بند ذکر شده در بخش وظایف اساسنامه خانه مطبوعات محقق شود، می توان شاهد تغییری اساسی در شرایط شاغلان به حرفه خبرنگاری را شاهد بود، قشری که همواره با عناوینی چون فرهیختگان جامعه، وجدان های بیدار، چشم های تیزبین و القاب و پسوند و پیشوندهای اغوال کننده از آنها یاد می شود اما بدون شک یکی از فاقد جایگاه ترین مشاغل در کشور محسوب می شوند و حتی گاهی در شغل بودن خبرنگاری نیز تردیدهایی وارد است.

باید اذعان داشت که وابسته بودن بعضی از تشکل های صنف خبرنگاری به دولت و تاثیرپذیری از ارگان های دولتی همگی دست به دست هم داده تا خبرنگاران و فعالان حوزه رسانه با وجود اینکه از پیشقراولان طرح مسأله و مشکل در جامعه و ارائه راهکار برای آنها هستند، همواره در استیفای حداقل ترین حقوق خود نیز راه به جایی نبرند و از این ضعف و عدم انسجام تشکلی شاید بتوان به عنوان یکی از مهمترین دلایل مشکلات عدیده این صنف چون تنگناهای معیشتی و نداشتن جایگاهی رسمی به عنوان یک شغل پذیرفته شده و تبعات ناشی از آن یاد کرد.