برگزاری مراسم ۱۵ خرداد با سخنرانی رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه

حجت الاسلام والمسلمین سید محسن محمودی، در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات روزه‎داران در ماه ضیافت الهی، اظهار داشت: به مناسبت فرارسیدن پنجاه و چهارمین سالگرد شهدای قیام ۱۵ خرداد مراسم بزرگداشتی به همین منظور در عصر روز دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۶ در گلزار شهدای مسگرآباد، ابتدای جاده خاوران برگزار می‎شود.

وی با بیان اینکه در این ایام مراسم مشابهی به صورت خودجوش و مردمی در مساجد، بقاع متبرکه و مراکز فرهنگی سطح استان تهران برگزار می‌شود، گفت: این مراسم متمرکز استان تهران با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولین استانی و شهرستانی به صورت متمرکز از ساعت ۱۷:۳۰ بعدازظهر روز دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۶ با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین تقوی، رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور برگزار می‎شود.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران خاطرنشان کرد: مردم مومن و همیشه در صحنه و روزه‎دار استان تهران با حضور گسترده خود در این مراسم معنوی، روح بلند شهدای ۱۵ خرداد سال ۴۲ را شاد و بار دیگر با آرمان‎های بلند امام راحل و منویات مقام معظم رهبری تجدید بیعت خواهند کرد.