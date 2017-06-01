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۱۱ خرداد ۱۳۹۶، ۹:۵۳

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران خبر داد؛

برگزاری مراسم ۱۵ خرداد با سخنرانی رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه

برگزاری مراسم ۱۵ خرداد با سخنرانی رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه

تهران- رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران گفت: مراسم ۱۵ خرداد با سخنرانی رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور برگزار می شود.

حجت الاسلام والمسلمین سید محسن محمودی، در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات روزه‎داران در ماه ضیافت الهی، اظهار داشت: به مناسبت فرارسیدن پنجاه و چهارمین سالگرد شهدای قیام ۱۵ خرداد مراسم بزرگداشتی به همین منظور در عصر روز دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۶ در گلزار شهدای مسگرآباد، ابتدای جاده خاوران برگزار می‎شود.

وی با بیان اینکه در این ایام مراسم مشابهی به صورت خودجوش و مردمی در مساجد، بقاع متبرکه و مراکز فرهنگی سطح استان تهران برگزار می‌شود، گفت: این مراسم متمرکز استان تهران با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولین استانی و شهرستانی به صورت متمرکز از ساعت ۱۷:۳۰ بعدازظهر روز دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۶ با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین تقوی، رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور برگزار می‎شود.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران خاطرنشان کرد: مردم مومن و همیشه در صحنه و روزه‎دار استان تهران با حضور گسترده خود در این مراسم معنوی، روح بلند شهدای ۱۵ خرداد سال ۴۲ را شاد و بار دیگر با آرمان‎های بلند امام راحل و منویات مقام معظم رهبری تجدید بیعت خواهند کرد.

کد مطلب 3994072

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