به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابوالحسن زاده بعدازظهر چهارشنبه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه به وجود ۵۶ هزار و ۲۰۰ نفر بیمه شده شاغل و مستمری بگیر در شهرستان قوچان اشاره کرد و گفت: از این تعداد ۴۸ هزار و ۳۰۰ نفر جزو بیمه شده گان اصلی و اجباری و هفت هزار و ۹۰۰ نفر مستمری بگیر و بازنشستگان با اعضای خانواده شان هستند.

وی یکی از اتفاقات انجام گرفته در حوزه خدمت رسانی به افراد تحت پوشش را اختصاص شماره بیمه شدگان تامین اجتماعی عنوان و بیان کرد: همه اطلاعات فردی به صورت متمرکز در یک شماره بیمه است که در قالب خدمات حضوری و آنلاین انجام می گیرد.

وی افزود: تلاش داریم با کم کردن مراجعات درون شعب، ارسال پرونده به صورت الکترونیکی در سریع ترین زمان ممکن فراهم شود.

ابوالحسن زاده خاطرنشان کرد: ارتقای درمانگاه تامین اجتماعی به پلی کلینیک جزو اولویت های تامین اجتماعی قوچان است.