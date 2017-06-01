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۱۱ خرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۲۳

رئیس اداره تامین اجتماعی قوچان اعلام کرد:

پیگیری الکترونیکی کردن پرونده‌های پزشکی در قوچان

پیگیری الکترونیکی کردن پرونده‌های پزشکی در قوچان

قوچان- رئیس اداره تأمین اجتماعی قوچان گفت: تلاش داریم تا با کم کردن مراجعات درون شعب، امکان ارسال پرونده به‌صورت الکترونیکی در سریع‌ترین زمان ممکن فراهم شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابوالحسن زاده بعدازظهر چهارشنبه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه به وجود ۵۶ هزار و ۲۰۰  نفر بیمه شده شاغل و مستمری بگیر در شهرستان قوچان اشاره کرد و گفت: از این تعداد ۴۸ هزار و ۳۰۰ نفر جزو بیمه شده گان اصلی و اجباری و هفت هزار و ۹۰۰ نفر مستمری بگیر و بازنشستگان با اعضای خانواده شان هستند.

وی یکی از اتفاقات انجام گرفته در حوزه خدمت رسانی به افراد تحت پوشش را اختصاص شماره بیمه شدگان تامین اجتماعی عنوان و بیان کرد: همه اطلاعات فردی به صورت متمرکز در یک شماره بیمه است که در قالب خدمات حضوری و آنلاین انجام می گیرد.

وی افزود: تلاش داریم  با کم کردن مراجعات درون شعب، ارسال پرونده به صورت الکترونیکی در سریع ترین زمان ممکن فراهم شود.

ابوالحسن زاده خاطرنشان کرد: ارتقای درمانگاه تامین اجتماعی به پلی کلینیک جزو اولویت های تامین اجتماعی قوچان است.

کد مطلب 3994078

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