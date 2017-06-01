دستیابی به جامعه پیشرفته در گرو تحمل سلایق متنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حبیبرضا ارزانی شامگاه چهارشنبه در مراسم گردهمایی مدیران روابط عمومی دستگاههای اجرایی استان اصفهان اظهار داشت: روابط عمومی به معنای ارتباطی است که با عموم برقرار می کنیم و اصل حیات بشریت نیز در این امر خلاصه میشود.
وی افزود: این امر بدان معناست که اگر فردی تمام امکانات رفاهی را دارا باشد اما برای ارتباط گرفتن با دیگر انسانها تحریم شود نمیتواند دوام بیاورد، درواقع این فرد زنده است اما زندگی نمی کند.
مدیرکل ارشاد اسلامی استان اصفهان با بیان اینکه خداوند در قرآن کریم در یک آیه با کلمه «رابطوا» به موضوع این ارتباط میپردازد و دو شرط را برای آغاز آن مطرح میکند، افزود: خداوند میفرماید که ابتدا باید صبر پیشه کنید به معنای اینکه تحمل نظرات، عقاید و سلایق مختلف را داشته باشید.
وی با اشاره به اصل دوم در این ارتباط که باید دیگران را نیز به صبر توصیه کنیم، ابراز داشت: بنابراین هر فرد باید ابتدا این عقیده به صبر را در خود بپروراند و پس از آن باید در دیگران نیز این موضوع را ایجاد کند.
حجتالاسلام ارزانی با بیان اینکه جامعه زمانی رشد می کند که نظرات وسلیقههای متنوع و متفاوت را تحمل کند و ما در این زمینه گاهی بسیار ضعف داریم، بیان داشت: روابط عمومیها در این حوزه میتوانند بسیار تاثیرگذار باشند.
وی اضافه کرد: اگر این دو اصل را رعایت شود آن زمان ارتباط موثر با دیگران برقرار میشود که موثر و کارآمد خواهد بود و در این ارتباط باید تبادل و گفت وگو صورت گیرد.
مدیرکل ارشاد اسلامی استان اصفهان به بیان مثالی در این ارتباط پرداخت و تصریح کرد: حضرت ابراهیم نیز با ماه پرستان و بت پرستان گفتوگو کرد تا راه درست را از این طریق به آنها نشان دهد، زمانی که نماینده خدا بر روی زمین تا رسیدن به خطر قرمز با این افراد، تعامل گفتوگو و همراهی میکند، وظیفه ما نیز در این ارتباط مشخص است.
وی اضافه کرد: پس از برقراری ارتباط با دیگران خداوند به شاخصه تقوا میپردازد بدین معنا که انسان در این ارتباط و تعامل باید بداند در هر زمان چه بگوید و اینکه تامل کند آیا این بحث ها برای جامعه و مردم مفید باشد، در نهایت نیز خداوند می فرماید اگر این چهار اصل را رعایت کردید رستگار می شوید.
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