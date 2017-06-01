مصرف آب شرب در شهر زنجان بیش از استاندارد جهانی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری زنجان، علیرضا جزءقاسمی در جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان مصرف آب شرب شهری در شهر زنجان را بالاتر از میانگین استاندارد جهانی برشمرد و گفت: مصرف آب شرب شهری زنجان 2.5 تا 3 برابر استاندارد جهانی آن بوده و با توجه به شرایط خشکسالی باید مدیریت مصرف آب مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه شهرستان های مختلف استان در شرایط فعلی با بحران جدی آب مواجه نیستند، افزود: تنها در شهرستان زنجان شاهد خشکسالی خفیف هستیم و در سایر شهرستان ها مشکلی جدی وجود ندارد.

جزءقاسمی نبود الگوی مصرف آب را مشکل مهمی در مدیریت مصرف منابع آب برشمرد و تاکید کرد: کسری آب ورودی به سدها موجب فشار به آب های زیرزمینی می شود و برداشت از منابع سد تهم نیز در برخی سال ها بالا گزارش شده است.

مدیریت مصرف آب نیازمند برنامه بلندمدت است

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان زنجان به اهمیت توجه به محدودیت منابع آب در استان اشاره کرد و گفت: مدیریت مصرف آب نیازمند برنامه بلندمدت و توجه جدی است.

شهرام طهماسبی با بیان اینکه باید طرح مناسبی برای الگوی مصرف آب ارائه شود، اظهار کرد: باید الگوی مصرف آب را تغییر دهیم و نگاه به موضوع مدیریت مصرف آب باید هدفمند و بلندمدت باشد.

وی بر ضرورت توجه به هدررفت منابع آب تاکید کرد و افزود: برای مدیریت مصرف آب باید به هدررفت این منابع به دلیل فرسودگی شبکه و تاسیسات توجه جدی صورت گیرد و با نوسازی و ترمیم شبکه، مدیریت مناسب تری در منابع آب شرب شهری اِعمال شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان زنجان توجه به منابع سفره های آّب زیرزمینی استان را نیز خواستار شد و تاکید کرد: نباید با برخی اقدامات به سفره های آب زیرمینی استان فشار مضاعف وارد شود و باید ابزارهای کنترلی را برای حفظ منابع آبی استان افزایش دهیم.

استفاده از آب شرب در استان زنجان باید هدفمند باشد

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری زنجان بر ضرورت استفاده بهینه از آب شرب مصرفی تاکید کرد و گفت: استفاده از آب شرب باید هدفمند باشد.

رحیم عصفوری با بیان اینکه مصرف آب در بخش های مختلف باید مورد توجه جدی قرار گیرد، اظهار کرد: باید طرحی برای اصلاح الگوی مصرف آب ارائه شود تا بتوانیم در این خصوص مطابق طرح، برنامه ریزی های لازم را انجام دهیم.

وی محدودیت های آب مورد نیاز در بخش های مختلف را یادآور شد و افزود: با توجه به عدم تناسب میزان ورودی آب به سدها و خروجی آن ها، باید در مدیریت مصرف آب تلاش بیشتری صورت گیرد، چرا که مشکل کمبود آب تاثیر خود را در بخش های مختلف خواهد گذاشت.

معاون استاندار زنجان تامین آب شرب شهر زنجان را ضروری خواند و خاطرنشان کرد: آب شرب شهر زنجان از سه منبع تامین می شود که یکی از آن ها سد تهم و دیگری حلقه چاه های شرق زنجان و همچنین داخل شهر هستند.