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۱۱ خرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۲۵

کشته شدن ۱۰ تن از نظامیان فیلیپین در عملیات نظامی علیه داعش

کشته شدن ۱۰ تن از نظامیان فیلیپین در عملیات نظامی علیه داعش

وزارت دفاع فیلیپین از کشته شدن دستکم ۱۰ نظامی این کشور در جریان عملیات ضد تروریستی علیه داعش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت دفاع فیلیپین از کشته شدن ۱۰ تن از نظامیان این کشور در جریان انجام عملیات ضد تروریستی علیه تروریست های داعش خبر داد.

بر اساس این گزارش، در جریان این عملیات که در محدوده خارج از یکی از شهرهای جنوبی فیلیپین شکل گرفت، جنگنده های فیلیپینی اقدام به هدف گیری بخش مرکزی شهر ماراوی فیلیپین کرد که به دلیل خطا رفتن بخش دوم هدف گیری ها، تعدادی از نیروهای نظامی فیلیپین به اشتباه مورد هدف قرار داده شده و کشته شدند.

وزیر دفاع فیلیپین در واکنش به این حادثه اعلام کرد: هدف قرار داده شدن نیروهای خودی واقعا غم انگیز است. احتمالا جایی خطایی رخ داده است.

گفتنی است عملیات مذکور از دو طریق زمین و هوا علیه مواضع گروه تروریستی «مائوت» که از طرفداران داعش در فیلیپین به حساب می آید انجام شده است.

کد مطلب 3994094

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