"رابرت تاون "فيلم" ازغباربپرس "را جلوي دوربين مي برد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازسايتهاي اينترنتي اين كارگردان كه فيلمهاي " بدون مرز" و" بهترين هاي شخصي " را دركارنامه هنري اش دارد با اعلام اين خبرافزود كه ازسال 1974 درصدد ساخت چنين فيلمي بوده است.

"ازغباربپرس" به اقتباس ازكتاب "جان فانته " كليد مي خورد وازحضوربازيگراني چون " كولين فارل " و" سلما هايك " درنقشهاي اصلي سود مي جويد.اين كارگردان ازمدتها پيش مذاكرات را با هنرپيشگان آغازكرد.

داستان جديدترين پروژه " تاون" درمورد زن مكزيكي است كه درصدد است با ازدواج با يك مرد ثروتمند زندگي اش را بهبود بخشد.

ازديگراقدامات اين چهره نامي مي توان به نگارش فيلمنامه هاي " ماموريت غيرممكن يك ودو " ، " روزهاي تندر" و" محله چيني ها" اشاره كرد.