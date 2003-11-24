به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازسايتهاي اينترنتي اين كارگردان كه فيلمهاي " بدون مرز" و" بهترين هاي شخصي " را دركارنامه هنري اش دارد با اعلام اين خبرافزود كه ازسال 1974 درصدد ساخت چنين فيلمي بوده است.
"ازغباربپرس" به اقتباس ازكتاب "جان فانته " كليد مي خورد وازحضوربازيگراني چون " كولين فارل " و" سلما هايك " درنقشهاي اصلي سود مي جويد.اين كارگردان ازمدتها پيش مذاكرات را با هنرپيشگان آغازكرد.
داستان جديدترين پروژه " تاون" درمورد زن مكزيكي است كه درصدد است با ازدواج با يك مرد ثروتمند زندگي اش را بهبود بخشد.
ازديگراقدامات اين چهره نامي مي توان به نگارش فيلمنامه هاي " ماموريت غيرممكن يك ودو " ، " روزهاي تندر" و" محله چيني ها" اشاره كرد.
به اقتباس ازكتاب "جان فانته "
"رابرت تاون "فيلم" ازغباربپرس "را جلوي دوربين مي برد
" رابرت تاون" كارگردان نامي دنياي سينما درصدد است كه فيلم " ازغباربپرس" را كليد بزند.
به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازسايتهاي اينترنتي اين كارگردان كه فيلمهاي " بدون مرز" و" بهترين هاي شخصي " را دركارنامه هنري اش دارد با اعلام اين خبرافزود كه ازسال 1974 درصدد ساخت چنين فيلمي بوده است.
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