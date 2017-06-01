تعمیر و مرمت ۶ کیلومتر شبکه توزیع آب در یک ماه / توسعه ۳۰۰مترشبکه

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام پاد پیش از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: توسعه شبکه آب شهر دوگنبدان در حال انجام است و در ماه اخیر بیش از ۳۰۰ متر توسعه شبکه انجام گرفته است.

پاد گفت: اصلاح شبکه فرسوده آب شهر دوگنبدان به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: مطالعات این کار انجام گرفته است و بر اساس اولویت‌های مدون این کار در حال انجام است.

پاد با اشاره به جمع آوری بیش از ۹۵ دستگاه کنتور خراب طی یک ماه اخیر در سطح شهر دوگنبدان و روستاهای اقماری بیان داشت: به منظور جلوگیری از هدر رفت آب و مدیریت آب بدون درآمد تعویض کنتورهای خراب نیز به صورت جدی در حال انجام است.