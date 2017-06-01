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۱۱ خرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۳۹

مدیر امور آب و فاضلاب شهری دوگنبدان خبر داد:

تعمیر و مرمت ۶ کیلومتر شبکه توزیع آب در یک ماه / توسعه ۳۰۰مترشبکه

تعمیر و مرمت ۶ کیلومتر شبکه توزیع آب در یک ماه / توسعه ۳۰۰مترشبکه

گچساران- مدیر امور آب و فاضلاب شهری دوگنبدان گفت: طی یک ماه اخیر بیش از ۶ کیلومتر از شبکه توزیع آب شهر دوگنبدان اصلاح و مرمت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر،  بهنام پاد پیش از ظهر پنجشنبه  در  جمع خبرنگاران افزود: توسعه شبکه آب  شهر دوگنبدان در حال  انجام است  و در ماه اخیر بیش از ۳۰۰ متر توسعه شبکه انجام گرفته است.

 پاد گفت: اصلاح شبکه فرسوده آب شهر  دوگنبدان به صورت ویژه در دستور کار  قرار گرفته است.

وی افزود: مطالعات این کار انجام گرفته است و بر اساس اولویت‌های مدون این کار در حال انجام است.

پاد با اشاره به  جمع آوری بیش از ۹۵ دستگاه کنتور خراب طی یک  ماه اخیر در سطح شهر دوگنبدان و روستاهای  اقماری بیان داشت: به منظور جلوگیری از هدر رفت آب و مدیریت آب بدون درآمد تعویض کنتورهای خراب نیز به صورت جدی در حال انجام است.

کد مطلب 3994106

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