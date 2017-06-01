نیلوفر اختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری پنجمین جشنواره منطقه‌ای تئاترمعلولین زاگرس در استان کرمانشاه خبر داد و گفت: سازمان بهزیستی استان کرمانشاه در راستای فعالیت‌های خود در زمینه ارائه خدمات رفاهی، اجتماعی و فرهنگی به معلولین و تلاش در جهت ارتقای سطح کیفی زندگی این گروه از افراد جامعه بر آن است تا با توجه به نقش مؤثر و ارزشمند هنر نمایش در ایجاد ارتباطی هماهنگ، تأثیرگذار، متقابل و پویا در جهت توانمندسازی افراد معلول و گسترش دهنده همکاری های مشترک خلاق، پنجمین جشنواره منطقه ای تئاتر معلولین زاگرس را با مشارکت سازمان بهزیستی استان های همدان، لرستان، ایلام و کردستان طی آذر ماه ۹۶ برگزار کند.

محورهای جشنواره

وی در خصوص محورهای جشنواره گفت: «معلولین و برابرسازی فرصت ها درتمامی عرصه های اجتماعی، آموزشی، فرهنگی، هنری»، «ارتقاء سطح آگاهی عمومی وتغییرنگرش منفی نسبت به افراد دارای معلولیت»، «درونی سازی الگوهای رفتاراخلاقی، رشد دیدگاه همدلی وارزش های مثبت فرهنگی»، «تقویت حس مسئولیت پذیری وپرورش نگرش مطلوب اجتماعی و احترام به حقوق معلولین و منزلت آنان»، «تلفیق اجتماعی فرد معلول و کمک به مشارکت وی درجامعه»، «توانمند سازی افراد دارای معلولیت» و «تشویق به آفرینش هنری و افزایش همکاری میان هنرمندان تئاتر و معلولین علاقمند به هنر نمایش» از محورهای مورد تاکید ای جشنواره است.

معاون توانبخشی اداره‌کل بهزیستی استان کرمانشاه از برگزاری بخش های صحنه ای، خیابانی و محیطی، کودک و نوجوان ومسابقه نمایشنامه نویسی در این جشنواره خبر داد.

بخش صحنه‌ای

وی در خصوص بخش صحنه ای گفت: این بخش به منظور معرفی و شناساندن گروههای نمایشی معلولین، ایجاد زمینه رقابت سالم و بالابردن انگیزه های تلاش جهت ارائه نمایشهایی با کیفیت مطلوب و با رعایت استانداردهای هنری در گرایشهای مختلف نمایشنامه نویسی، کارگردانی، بازیگری، طراحی صحنه، موسیقی، گریم و لباس و همچنین نور، پوستر و بروشور به صورت مسابقه ای برگزار خواهد شد.

اختیاری تاکید کرد: پس ازاعلام نتایج بازبینی توسط دبیرخانه، نمایش های پذیرفته شده می بایستی حداقل ۷ اجرای عمومی داشته باشند واسناد معتبردراین زمینه را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

بخش خیابانی و محیطی

وی در خصوص بخش نمایشهای خیابانی و محیطی نیز گفت: در این بخش گروههای نمایشی، نمایش های خود را در فضای باز (میادین، خیابانها، پارکها و ... ) و با تاکید بر مضامینی بر گرفته از مسائل و مشکلات فردی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی معلولین و مضامینی بر گرفته از مراسم، سنن و آداب و رسوم بومی و منطقه ای به شکل رقابتی اجرا خواهند کرد.

بخش کودک و نوجوان

معاون توانبخشی اداره‌کل بهزیستی استان کرمانشاه در خصوص بخش کودک و نوجوان و تئاتر عروسکی این جشنواره نیز گفت: در این بخش از جشنواره نمایش ها به صورت رقابتی و درگرایش‌های مختلف نمایشنامه نویسی، کارگردانی، بازیگری، عروسک گردانی، طراحی صحنه، لباس وساخت عروسک مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

وی تاکید کرد: علاوه برمحورهای کلی جشنواره مواردذیل نیز در حوزه کودک ونوجوان، «شناخت ودرک کودکان معلول توسط همسالان، احترام به حقوق همسالان معلول و برقراری ارتباط سالم به دور از هرگونه تفاوت» و «تاکید برنگرش مثبت خانواده به فرزند دارای معلولیت وکمک به شکوفایی توانائیهای بالقوه وی» مورد توجه خواهد بود.

اختیاری تصریح کرد: این بخش شامل «مسابقه تئاترکودک که شامل آثار نمایشی که توسط کودکان ویا برای کودکان در گروه سنی ۵ تا ۱۲ سال تولید شده باشد» و «مسابقه تئاتر نوجوان که شامل آثار نمایشی که توسط نوجوانان و یا برای نوجوانان در گروه سنی ۱۲ تا ۱۶ سال تولید شده باشد» است.

وی تاکید کرد: پس ازاعلام نتایج بازبینی توسط دبیرخانه، نمایش های پذیرفته شده باید حداقل ۷ اجرای عمومی داشته باشند واسناد معتبردراین زمینه را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

بخش نمایشنامه نویسی

معاون توانبخشی اداره‌کل بهزیستی استان کرمانشاه اشاره ای نیز به مسابقه نمایشنامه نویسی داشت و گفت: به منظور دستیابی به مجموعه ای از آثار نمایشی کیفی و استاندارد با بن مایه معلولیت ومسائل مرتبط با آن و خلاء موجود در زمینه متون نمایشی مرتبط، این بخش طراحی شده است.

وی همچنین در خصوص شرایط حضور در این بخش گفت: آثاری مورد پذیرش و ارزیابی قرار خواهند گرفت که با توجه به محورهای ارائه شده در فراخوان نوشته شده باشد، هر نمایشنامه نویسی میتواند با حداکثر یک اثر متقاضی حضور در این مسابقه باشد، تعداد ۱۰نمایشنامه به عنوان آثار برگزیده و بدون در نظر گرفتن الویت اعلام خواهد شد و آثاری که از سوی هیات داوران برای چاپ مناسب تشخیص داده شوند، پس از طی مراحل لازم ازسوی معاونت امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشوربه چاپ خواهد رسید.

مهلت ارائه آثار و شرایط عمومی جشنواره

اختیاری مهلت دریافت نمایشنامه‌ها را تا تاریخ ۱۵ آبان ماه ۹۶ اعلام کرد و در خصوص مدارک عمومی مورد نیاز جهت شرکت دربخش های جشنواره اظهار داشت: متقاضیان باید نسبت به ارائه فرم های تکمیل شده تقاضای حضور، ارائه اجازه نامه کتبی نویسنده، مترجم یا ناشر برای ثبت اثر درتمامی بخش ها – که ضروری است اقدام کنند.

وی ادامه داد: احراز شرایط معلولیت بازیگران گروههای نمایشی با ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است و سوابق هنری کارگردان به همراه یک قطعه عکس وتصویر کارت ملی، چکیده سوابق هنری متقاضی وگروه نمایشی نیز باید برای حضور در جشنواره ارائه شود.

معاون توانبخشی اداره‌کل بهزیستی استان کرمانشاه گفت: در بخش مسابقه نمایشنامه نویسی کلیه آثار باید در نرم افزار ٢٠٠٧word با فونتB Nazanin ۱۲ و به صورت یک رو تایپ و شماره گذاری شود و در سه نسخه به همراه یک حلقه لوح فشرده به دبیرخانه ارسال شود. همچنین متقاضیان نسبت به تکمیل فرم شرکت درجشنواره(فرم مربوطه در سایت جشنواره به نشانی http://disabledtheaterfestival.behzisti.ir که در دسترس خواهد بود اقدام کنند.