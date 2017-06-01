کشف بیش ازیک تن موادمخدر و دستگیری ۳سوداگر مرگ درسیستان وبلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، سردار حسین رحیمی اظهار داشت: ماموران انتظامی شهرستان‌های سیب و سوران و ایرانشهر در پی عملیات‌های مبارزه با قاچاقچیان مسلح با پشتیبانی فنی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان، یک باند بزرگ که با استفاده از خودروهای کوهستانی و تیزرو قصد جابه جایی مواد در منطقه را داشتند، شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان افزود: پس از چندین هفته اقدامات شبانه‌روزی و رصد مسیرهای تردد اعضای این باند، بامداد امروز یگان‌های عملیاتی پلیس با شناسایی خودروهای قاچاقچیان در یک درگیری مسلحانه، موفق به دستگیری ۳ نفر از آنان به همراه ۵ قبضه سلاح کلاش، توقیف ۴ دستگاه خودرو و کشف یک تن و ۶۶۲ کیلوگرم تریاک و ۹۲ کیلوگرم حشیش شدند.

وی با بیان اینکه تلاش برای دستگیری سایر قاچاقچیان ادامه دارد، خاطرنشان کرد: یکی از ماموریت‌های مهم پلیس، مبارزه با هرگونه حمل، نگهداری، خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر است و برخورد نیروی انتظامی در این راستا محکم، قاطع و مستمر خواهد بود.