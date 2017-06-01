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۱۱ خرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۲۴

معاون میراث فرهنگی و گردشگری هرمزگان:

مرحله دوم مرمت قلعه «هزاره» میناب پایان یافت

مرحله دوم مرمت قلعه «هزاره» میناب پایان یافت

بندرعباس- معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هرمزگان گفت: مرحله دوم مرمت قلعه هزاره میناب پایان یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از میراث فرهنگی و گردشگری هرمزگان، اشکان مختاری گفت: مرحله دوم عملیات مرمت شامل پی‌گردی و خوانا سازی، اجرای دیوار خشتی با ملات گِل، دوخت و دوز ترک‌های عمیق در برج و دیواره قلعه است که در دو ماه انجام شد.

اشکان مختاری با بیان اینکه ۱۴ هزار خشت در عملیات مرمت قلعه هزاره میناب استفاده شد، تصریح کرد: برای مرمت قلعه هزاره میناب ۱۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.

وی اضافه کرد: قلعه هزاره میناب معروف به بی‌بی مینو در سال ۸۱ به شماره ۹۵۵۳ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

مختاری در پایان گفت: این قلعه تا اواخر دوره قاجاریه مرکز حکومت محلی بوده است.

کد مطلب 3994143

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