مرحله دوم مرمت قلعه «هزاره» میناب پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از میراث فرهنگی و گردشگری هرمزگان، اشکان مختاری گفت: مرحله دوم عملیات مرمت شامل پی‌گردی و خوانا سازی، اجرای دیوار خشتی با ملات گِل، دوخت و دوز ترک‌های عمیق در برج و دیواره قلعه است که در دو ماه انجام شد.

اشکان مختاری با بیان اینکه ۱۴ هزار خشت در عملیات مرمت قلعه هزاره میناب استفاده شد، تصریح کرد: برای مرمت قلعه هزاره میناب ۱۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.

وی اضافه کرد: قلعه هزاره میناب معروف به بی‌بی مینو در سال ۸۱ به شماره ۹۵۵۳ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

مختاری در پایان گفت: این قلعه تا اواخر دوره قاجاریه مرکز حکومت محلی بوده است.