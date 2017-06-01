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۱۱ خرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۲۲

کارشناس تبلیغات اسلامی کرمان:

۲۱۵مبلغ و مبلغه به مناطق مختلف شهرستان کرمان اعزام شدند

۲۱۵مبلغ و مبلغه به مناطق مختلف شهرستان کرمان اعزام شدند

کرمان - کارشناس فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کرمان از اعزام ۲۱۵مبلغ و مبلغه به مناطق مختلف این شهرستان طی ماه مبارک رمضان خبر داد.

حجت‌الاسلام حسین امیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با ماه مبارک رمضان ۲۱۵ نفر مبلغ و مبلغه تبلیغ خود را در این ماه در شهرستان کرمان آغاز کردند.

وی افزود: مبلغان اعزامی علاوه بر اقامه نماز جماعت، در راستای توسعه فرهنگ و ارزشهای دینی با اجرای برنامه هایی از قبیل بیان احکام و معارف اسلامی درماه رمضان، جلسات سخنرانی، دعا، برگزاری کلاسهای قرآن و احکام، تفسیر قرآن، بیان مباحث امر به معروف و نهی از منکر، مهدویت و پاسخگویی به شبهات اعتقادی جوانان و نوجوانان اهتمام دارند.

وی تصریح کرد: این اعزام‌ها باهمکاری روحانیون مستقر، هیئت امناء مساجد، هیئت‌های مذهبی و خانه‌های قرآن روستایی انجام شد.

شهرستان کرمان شامل شش بخش گلباف، راین، شهداد، چترود، باغین و ماهان است که در این ایام پذیرای روحانیون اعزامی از دفتر تبلیغات و مبلغان بومی هستند.

کد مطلب 3994151

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