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۱۱ خرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۲۶

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم:

مکلف به پاسداری از اصول مکتب امام خمینی(ره) هستیم

مکلف به پاسداری از اصول مکتب امام خمینی(ره) هستیم

قم - جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور بیانیه‌ای، ضمن گرامیداشت ۱۴ و ۱۵ خرداد، تأکید کرد: ما مکلفیم با تمام همت و جدیت پاسدار اصول مکتب امام خمینی(ره) باشیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که با امضای آیت الله محمد یزدی، رئیس شورای عالی این نهاد حوزوی منتشر شده به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

چهاردهم خردادماه یادآور اندوه ارتحال مردی است که با اعتماد به قدرت پروردگار و باور قلبی به نصرت الهی و اتکا به آموزه‌های اسلام ناب محمدی(صلی‌الله علیه و آله و سلم) نهضتی را رهبری کرد که اکنون فروغ و نورانیت آن حرکت، امید بخش تمام مستضعفان و محرومان جهان است.

امام خمینی(ره) این معمار کبیر انقلاب اسلامی با اعتقاد به خدا و با همراهی مردم در مخالفتی صریح با جبهه‌ مستبدان داخلی و قلدران بین‌المللی و مستکبران در قیام شورانگیز ۱۵ خرداد نهالی کاشت که امروز به درختی تنومند و پر ثمر تبدیل شده است، درختی که با خون شهدای ۱۵ خرداد آبیاری شد و انقلابی بر پایه‌ معنویت و خردورزی را بنیان نهاد.

امروز در آستانه بیست و هشتمین سالگرد عروج ملکوتی آن پیر فرزانه، پاسداشت یاد و خاطره آن امام خوبی‌ها و حرکت در مسیر آرمان‌ها و اصول مکتب امام، ما را در پیشبرد هرچه بهتر و سریعتر اهداف نظام اسلامی یاری خواهد کرد.

امام راحل از بین ما رفت ولی بحمد الله راه پر رهرو و اهداف بلندی که داشت توسط خلف صالحش حضرت آیت الله العظمی خامنه ای «مدظله العالی» ادامه یافت.

اصول مکتب امام در توجه به خدا و کمک به محرومان، مبارزه بی امان با کفر و استکبار و همچنین دفاع قاطعانه از اخلاق و احکام اسلامی امروز پیش روی ماست و ما مکلفیم  با تمام همت و جدیت پاسدار این اصول باشیم و برای تحقق آن در مسیر رهنمودهای مقام معظم رهبری «مدظله العالی» گام برداریم.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات برای همه میهمانان خوان رحمت الهی و گرامیداشت یاد و خاطره قیام پانزدهم خرداد و سالروز رحلت حضرت امام خمینی(ره)، از عموم مردم شهرهای همجوار جهت حضور در مرقد نورانی امام خمینی(ره) و استماع بیانات مقام معظم رهبری «مدظله العالی» در ۱۴ خردادماه و عموم ملت شریف ایران که به دلیل بعد مسافت و شرایط روزه‌داری امکان حضور در این مراسم را ندارد برای شرکت در مراسم‌هایی که به همین مناسبت در سراسر کشور برگزار می‌گردد دعوت به عمل می‌آورد.

کد مطلب 3994157

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