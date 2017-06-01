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۱۱ خرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۴۴

معاون سینمایی ارشاد اسلامی البرز:

دومین جشنواره توانمندی های تجسمی در البرز برگزار می شود

دومین جشنواره توانمندی های تجسمی در البرز برگزار می شود

کرج - معاون سینمایی اداره ارشاد اسلامی البرز از برگزاری دومین جشنواره توانمندی های تجسمی در استان خبر داد.

ابراهیم شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه برگزاری جشنواره اردیبهشت تئاتر البرز از جمله مهم ترین اقدامات اداره کل ارشاد استان طی سال جاری تاکنون بوده است، اظهار کرد: دومین جشنواره توانمندی های آموزش های آزاد هنری (تجسمی) در نگارخانه های سیروس قائمی و فجر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز در پایان ماه مبارک رمضان برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در حین برگزاری این جشنواره شاهد فروش آثار هنرمندان نیز خواهیم بود، افزود: در حال حاضر در زمان اعلام فراخوان این جشنواره به سر می بریم.

معاون سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز خاطرنشان کرد: تیرماه سال جاری نیز جشنواره مد و لباس ایرانی _ اسلامی در مجموعه نمایشگاهی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این جشنواره با همکاری اتاق اصناف، اداره کل صنعت، معدن و تجارت همچنین انجمن های وابسته به اداره کل برگزار می شود، گفت: در این نمایشگاه آثاری چون طراحی لباس، کیف، کفش و زیور آلات هنرمندان در دید عموم مردم قرار خواهد گرفت که برگزیدگانی را نیز در بر خواهد داشت

کد مطلب 3994162

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