به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمود چاوشی، مدیر مؤسسه کشوری مهد قرآن در روز افتتاح بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم محل غرفه این مؤسسه در بخش مؤسسات نمایشگاه گفت: لازمه داشتن نمایشگاه پویا ، اثرگذار ایجاد تحول در برنامه ها است.

وی تشکیل کار گروه های هدفمند، در حوزه هنر و قرآن برای ارائه الگوهای مناسب، جذاب و کارآمد برنامه های آموزشی، پژوهشی در نمایشگاه قرآن را مورد تأکید قرار داد و افزود: نمایشگاه قرآن باید میعادگاه تبلور هنرهای این کتاب آسمانی باشد .

چاوشی ضمن تقدیر از تلاش جمعی معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای برپایی این رویداد بزرگ قرآنی کشور در ماه میهمانی خدا، شناخت نقاط ضعف و قوت نمایشگاه‌های قرآنی در پایان هر دوره ضروری دانست و تصریح کرد: باید از فکر، ذوق و سلیقه و برنامه های مراکز فعال و پیشکسوت بهره برداری کند تا نمایشگاه را متناسب با شأن قرآن برگزار نماییم.

غرفه مؤسسه کشوری مهد قرآن در بخش مؤسسات قرآن نمایشگاه واقع شده که به گفته چاوشی ارائه روش های نوین آموزش جامع قرآن و معارف اهل بیت علیهم السلام معرفی ظرفیت های علمی ، آموزشی، پژوهشی و تخصصی محصولات مکتوب و نرم افزاری در حوزه آموزش های قرآنی از جمله برنامه های غرفه مؤسسه در نمایشگاه می باشد.