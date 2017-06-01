گلبالیست های قزوینی به اردوی تیم ملی دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن جلیلوند و مجید فلاح از قزوین به نخستین مرحله اردوی آماده سازی ملی پوشان گلبال دعوت شدند.

این اردو برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا – اقیانوسیه ۲۰۱۷ تایلند، از ۱۵ تا ۲۲ خرداد در مجموعه ورزشی شهید هرندی تهران برگزار خواهد شد.

مسابقات گلبال قهرمانی آسیا – اقیانوسیه ۲۰۱۷ تایلند، از ۲۷ مرداد تا ۶ شهریوردر بانکوک تایلند برگزار می شود.

کماندار آبیکی در رقابت های جام جهانی ترکیه شرکت می کند

اسماعیل عبادی کماندار آبیکی به همراه تیم ملی در رقابت های جام جهانی ترکیه شرکت می کند

مرحله دوم جام جهانی تیراندازی با کمان آنتالیای ترکیه در رشته های ریکرو و کامپوند از ۱۷ تا ۲۱ خرداد برگزار خواهد شد.

اسماعیل عبادی در مرحله نخست این رقابت ها در چین موفق به کسب نشان نشده بود.

عبادی در رقابت های آسیایی که در نوروز برگزار شد موفق به کسب سه نشان طلا شده بود.

اولین دوره مسابقات فوتسال و گل کوچیک آوج برگزار می شود

با همکاری ورزش های روستایی استان و هیئت فوتبال شهرستان آوج، نخستین دوره مسابقات فوتسال و گل کوچیک جام رمضان آوج برگزار می شود.

این رقابت ها از ۱۵ خرداد آغاز و در سالن های شهدا و تختی آوج برگزار می شود.