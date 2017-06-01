اداراتی که سهم معلولین فارس را رعایت می کنند تشویق می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری فارس، محمد علی افشانی، در مراسم ضیافت مددجویان بهزیستی اظهار داشت: معیار و شاخص آدمی ، میزان دردی است که نسبت به هم نوعان خود دارد و خیرین انسان های آگاهی هستند که درد دیگران را دارند و برای درمان آن هم تلاش و هم عمل می کنند.

وی افزود: کسی که در حوزه کمک به دیگران کار می کند قبل از آنکه با کمکش یک مددجو را شاد کند خود را شاد خواهد نمود و اجرش نزد خداوند محفوظ می باشد.

استانداری فارس، گفت: همه در مقابل کسانی که حسب ظاهر در یک بخش از حواس معمول خود کمبود دارند وظیفه داریم. شاید اگر سایر توانایی های آنها خوب شناسایی شوند و تلاش شود تا خوب پرورش یابند در آینده بتوانند دانشمندان بزرگی شوند.

افشانی ضمن تجلیل از مددکاران بهزیستی ابراز داشت: کسانی که در حوزه تعلیم و تربیت مددجویان بهزیستی تلاش می کنند کار بزرگی را انجام می دهند و بر کار مددجویان بهزیستی هیچ قیمتی نمی توان گذاشت و انسان زمانی که با این مددجویان کار می کند خود نیز پرورش می یابد.

استاندار فارس بر توانمند سازی مددجویان تاکید کرد و افزود: هیچ کاری بهتر از آن نیست که انسان ها به گونه ای تربیت شوند که احساس کنند اداره امورشان را خود بر عهده دارند و توانمند سازی معلولان نیز یکی از مهم ترین وظایف دستگاههای اجرایی دولتی می باشد و ادارات موظفند بر اساس مصوبه دولت 5 درصد اشتغال خود را از این جامعه به کار بگیرند.

وی گفت: بهزیستی باید ماهانه گزارشی از وضعیت اشتغال مددجویان خود را در ادارات ارائه کند تا اداراتی که سهم معلولین را رعایت کرده مورد تشویق قرار گیرند و با اداراتی که احتمالاً حق آنها را ضایع کرده باشد برخورد قانونی صورت پذیرد.

افشانی افزود: دانش آموزان باید بدانند که آینده همه، پشت اراده آنها خفته است و اگر امروز اراده کنید که فردا انسان های بزرگی شوید حتماً این چنین خواهد شد.

استاندار فارس در ادامه به انتخابات اخیر اشاره ای کرد و اظهار داشت: هدف اصلی انتخابات میزان مشارکت بود و من به نوبه خود از همه ملت ایران بویژه مردم شریف فارس تشکر می کنم.

وی ادامه داد: خوشبختانه استان فارس بین سایر استان های بزرگ کشور هم از نظر مشارکت 73.4 درصدی در انتخابات و هم از نظر میزان رای که به دولت دکتر روحانی داد رتبه اول کشور را بدست آورده است که این نیز بیانگر میزان آگاهی و رشد فکری مردم این استان است.

افشانی گفت: کار تمام کسانی که در انتخابات شرکت کردند ستودنی است و برای پاسخگویی به این کار ارزشمند وظیفه ما سنگین تر شده است و باید تلاش بیشتری داشته باشیم.