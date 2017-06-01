به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمت‌زاده قبل از ظهر پنجشنبه در بازدید از یک واحد صنعتی نورد فولاد در شهرستان ابهر، با بیان اینکه با تولید محصولات این واحد صنعتی، کشور خودکفا خواهد شد، افزود: تکمیل زنجیره صنعت فولاد کشور یکی از برنامه‌های مورد نظر ما در ابتدای کار بوده است.

وی با تاکید بر اینکه مقام معظم رهبری همواره بر توجه به زنجیره ارزش تولید، تاکید داشتند، افزود: کشور طی سه سال اخیر از واردکننده فولاد به تولیدکننده این محصول تبدیل شده است و طی سه ماه آینده، سه یا چهار واحد تولیدی آهن اسفنجی افتتاح خواهد شد.

نعمت زاده با بیان اینکه راه اندازی واحد فولادی در ابهر باعث تامین مواد اولیه صنایع کشور می‌شود، ادامه داد: صنعت در مجموع یک فعالیت بسیار پیچیده‌ای است.

وی با بیان اینکه صنعت در مجموع یک فعالیت بسیار پیچیده‌ است، گفت: هر صنعت مجموعه‌ای از تصمیم‌گیری‌ها و مدیریت‌ها است و صنعت‌گر باید در همه بخش‌ها چه در بخش خرید و فروش به کیفیت و بازاریابی محصولات توجه خاصی داشته باشد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ما باید به جای صادرات سنگ آهن خام، محصولات فرآوری شده آن را صادر کنیم و باید ایران به کشور صادرکننده فولاد و صنایع پایین دست آن تبدیل شود و خواست دولت بر این است که بخش خصوصی امور اجرایی و تولیدی کشور را به دست گیرد.

نعمت زاده افزود: صنعت مجموعه‌ای از تصمیم‌گیری‌ها و مدیریت‌ها است و خرید و فروش و کیفیت و بازاریابی محصولات هم باید مورد توجه باشد.