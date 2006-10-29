سولانا درباره احياي روند صلح با رئيس جمهوري مصر گفتگو كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رسمي عربستان "سپا"، سولانا در پي اين ديدار به خبرنگاران گفت كه درباره موضوعات مختلف تبادل نظر و اوضاع فلسطين بويژه تلاش هاي انجام شده براي تشكيل دولت وحدت ملي را مورد بحث و گفتگو قرار داده است.

مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا افزود كه بحث و تبادل نظر سفر اخير وي به منطقه و اوضاع سودان بويژه منطقه دارفور در غرب اين كشور از ديگر محورهاي گفتگو با مبارك بوده و در اين ديدار همچنين اوضاع منطقه و امكان احيا و پيشبرد روند صلح منطقه خاورميانه مورد بررسي قرار گرفته است.

سولانا درباره اوضاع سودان گفت كه اتحاديه اروپا هم اكنون براي امكان پذير شدن حمايت و تقويت نيروهاي اتحاديه اروپا از طريق اعزام نيروهاي بين المللي به منطقه دارفور كار مي كند كه اين امر نيازمند افزايش تلاش هاي بين المللي است و با توجه به مخالف دولت سودان براي جايگزيني نيروهاي بين المللي به جاي نيروهاي آفريقايي يك راه حل ميانه و موقت به شمار مي رود.

وي در پاسخ به سوالي ابراز عقيده كرد كه پيوستن حزب تندروي "اسرائيل بيتنا" به كابينه ائتلافي اسرائيل منجر به تغيير برنامه سياسي حزب كاديما و اين كابينه نخواهد شد.

سولانا در پاسخ به سوالي درباره نزديك بودن مسئله آزادي نظامي اسير اسرائيلي و تبادل اسيران بين فلسطيني ها و اسرائيل گفت كه اطلاع مشخصي در اين باره ندارد اما اميدوار است كه سفر آتي خالد مشعل رئيس دفتر سياسي حماس به قاهره نتايج مثبتي در اين زمنيه به همراه داشته باشد.

وي همچنين بر اهميت ادامه گفتگوي داخلي فلسطيني ها براي تشكيل دولت وحدت ملي در فلسطين تاكيد كرد و گفت كه اين امر زمينه را براي امكان از سرگيري روند صلح فراهم خواهد كرد.