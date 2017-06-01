به گزارش خبرنگار مهر، کلنگ پروژه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه فیبر نوری در سطح شهر قزوین روز پنجشنبه با حضو داود محمدی، نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، مسعود نصرتی شهردار قزوین و جمعی از مدیران شهری به زمین زده شد.

محسن اسفندیاری، مدیرعامل سازمان فناوری و اطلاعات شهرداری قزوین در این مراسم اظهار کرد: این پروژه در راستای مشارکت در طراحی، اجرا، نگهداری و پشتیبانی دو عدد داکت و شبکه فیبر نوری مورد نیاز طرفین به طول تقریبی ۴۰ کیلومتر در سطح شهر قزوین است.

مدیرعامل سازمان فناوری و اطلاعات شهرداری قزوین بیان کرد: این پروژه با اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال در یکسال اجرایی شده است.

وی اتصال تقاطع‌های بدون دوربین به شبکه دوربین‌های مرکز کنترل ترافیک، اتصال ساختمان‌ها و کتابخانه ها و فرهنگسراها و نواحی و مراکز شهرداری قزوین به یکدیگر، ایجاد شبکه ftth، ایجاد شبکه چتر wifi، فروش فیبر نوری مازاد به ادارات و دستگاه‌های دولتی و دانشگاه‌ها، اتصال پروژه‌های مشارکتی شهرداری در بوستان باراجین و بهره‌گیری از بستر ایجاد شده برای اجاره به بقیه اپراتورها و FCP ها را از مزایا و اهداف اجرای این پروژه عنوان کرد.

اسفندیاری اظهار کرد: از ۲ سال گذشته مذاکرات اجرای این پروژه آغاز شد و این پروژه با مشارکت یکی از شرکت های مخابراتی اجرایی خواهد شد و شهرداری قزوین بعد از مخابرات دارای شبکه فیبرنوری است.

وی گفت: این پروژه در راستای توسعه اهداف پایدار شهر قزوین اجرایی خواهد شد و یکی از اقدامات مهم برای توسعه زیرساخت‌های شهر قزوین است.