به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ولی نظرپور ظهر پنج‌شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان اردبیل تصریح کرد: این مراسم در روز ۱۴ خرداد ماه در مصلی اردبیل با سخنرانی حجت‌الاسلام قاضی عسگر نماینده ولی‌فقیه در حج و زیارت برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه بر خلاف سال‌های گذشته امسال اعزام از شهرستان‌ها به مرقد مطهر امام راحل منتفی شده است، اضافه کرد: در مقابل برنامه‌های باشکوهی در شهرها و روستاها اجرا خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان با اشاره به آغاز مراسم از هفت عصر اضافه کرد: تمامی مراسمات گرامیداشت با افطاری مختصر همراه خواهد بود.

نظرپور همچنین به سخنرانی آیت‌الله سید حسن عاملی در روز ۱۵ خرداد ماه در مسجد میرزا علی‌اکبر اشاره کرد و گفت: این سخنرانی نیز با محوریت شهدای ۱۵ خرداد و یادو خاطره امام راحل انجام می‌شود.

وی تأکید کرد: تا زمانی که ملت ایران پیرو اندیشه‌های امام راحل باشد هیچ دشمنی جرئت تخطی نخواهد داشت و لازم است برای پیروزی و سربلندی پیروی از آرمان‌های انقلاب اسلامی و منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی در اولویت باشد.

عزاداری اقشار بسیج در سالروز ارتحال امام خمینی(ره)

در این جلسه فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه اردبیل نیز امنیت و اقتدار امروز را مدیون امام راحل و شهدای ایران اسلامی دانست.

شکر عبدی با بیان اینکه اقشار مختلف بسیج در مراسم سالروز ارتحال امام خمینی (ره) شرکت می‌کنند، اضافه کرد: دسته‌جات عزاداری گرامیداشت سالروز ارتحال امام راحل تشکیل می‌شود.

وی تأکید کرد: پیش‌بینی می‌شود بیش از شش هزار نفر از اقشار بسیج در این مراسم حضور یابند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه اردبیل تأکید کرد: محل تجمع برادران از میدان عالی‌قاپو و محل تجمع خواهران از مسجد منصوریه بوده و دسته‌جات تا ساعت هفت عصر به مصلای اردبیل رسیده و در برنامه گرامیداشت شرکت می‌کنند.

وی با اشاره به برگزاری مراسمات متعدد در بخش‌های هیر، ثمرین و مرکزی، محلات شش‌گانه و حاشیه شهر ادامه داد: روز جمعه نیز از نمازگزاران در نماز جمعه دعوت به عمل خواهد آمد.