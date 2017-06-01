پروژه بیمارستان قرچک به خط پایان نزدیک شد/ تجهیزات مستقر میشوند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مرسلپور در حاشیه بازدید از پروژه بیمارستان ۹۴ تختخوابی شهرستان قرچک در جمع خبرنگاران گفت: بیمارستان ۹۴ تختخوابی شهرستان قرچک با هدف بهبود خدمات درمانی مردم فهیم و متدین شهرستان قرچک و به‌ عنوان یکی از اقدامات مهم و ارزنده دولت تدبیر و امید در این منطقه که ظرف مدت ۲ سال به نتیجه رسیده، محسوب می‌شود که با ۹۵ درصد پیشرفت به خط پایان نزدیک شده است.

وی با اشاره به خریداری تجهیزات مورد نیاز این بیمارستان، افزود: امیدواریم پس از تحویل ساختمان توسط پیمانکار و وزارت راه و شهرسازی که مجدانه پیگیر ساخت این پروژه بودند، نصب تجهیزات به زودی انجام و تا پایان مردادماه با حضور یکی از مقامات عالی رتبه دولت مورد افتتاح و بهره برداری قرار گیرد.

نماینده عالی دولت در شهرستان قرچک اهتمام مسئولین امر به اجرائی کردن برنامه های دولت در حوزه نظام جامع سلامت را برطرف کننده بسیاری از دغدغه‌های حوزه بهداشت و درمان در شهرستانها بخصوص شهرستان قرچک دانست.

وی طی بازدید از قسمت‌های مختلف این بیمارستان در جریان روند ساخت و نقشه کلی ساختمان بیمارستان ۹۴ تختخوابی قرار گرفت.

مدیرفنی پروژه بیمارستان ۹۴ تختخوابی شهرستان قرچک نیز در این بازدید به تشریح اقدامات صورت گرفته در بخشهای مختلف این مرکز پرداخت.

لازم به ذکر است که مساحت بیمارستان ۹۴ تختخوابی شهرستان قرچک ۸ هزار و ۳۰۰ مترمربع بوده که در چهار طبقه در دست ساخت است، همچنین این بیمارستان دارای چهار بخش تخصصی داخلی، جراحی، زنان و زایمان و کودکان و نوزادان است.