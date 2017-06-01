به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نصرتی روز پنجشنبه در آیین کلنگزنی پروژه ایجاد و بهرهبرداری از شبکه فیبر نوری در شهر قزوین که با حضور مسئولان استانی و شهری برگزار شد، اظهار کرد: پروژه ایجاد و بهرهبرداری از شبکه فیبر نوری در شهر قزوین یک پروژه سرمایه گذاری است که طول اجرای این پروژه ۴۰کیلومتر است.
وی بیان کرد: با اجرای این پروژه زیرساخت های شهر قزوین به طور کامل به شبکه فیبرنوری متصل میشود.
نصرتی گفت: اکنون ۴۰تقاطع شهر قزوین به ۶۵دوربین متصل هستند که با اجرای این پروژه تعداد دوربینها به ۱۰۰ دوربین خواهد رسید.
شهردار قزوین گفت: با اجرای کامل این پروژه همه تقاطعهای شهر به مرکز کنترل ترافیک متصل خواهند شد.
وی گفت: شبکه فیبرنوری یکی از بهترین زیرساخت ها و تکنولوژی های است که شهر قزوین به عنوان اولین شهر به طور کامل به این شبکه مجهز خواهد شد.
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