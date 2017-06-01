بندرعباس فعالترین مرز ترانزیت ورود کالای کشور معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان، علیرضا مجرد گفت : تلاش شبانه روزی فعالان حوزه حمل و نقل استان موجب شد تا هرمزگان از بین ۳۲ مرز فعال کشور در جایگاه نخست ترانزیت کالا قرار گیرد.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان افزود : در ۲ ماهه نخست سال ۱۳۹۶ بندرشهید رجایی با کسب ۳۵ درصد از مجموع ترانزیت کالاهای ورودی ، مهمترین و فعال ترین مرز ترانزیتی در کشور بود.

وی اضافه کرد: در این مدت ۵۰۰هزار و ۹۷۹ تن کالا از طریق بندرعباس به دیگر مرزهای کشور ترانزیت شده است.

مجرد بیشترین کالاهای ترانزیتی از مرز بندرعباس را مواد سوختی ، انواع ترکیبات شیمیایی ، کالاهای ساختمانی ، لوازم خانگی و انواع پنبه برشمرد.

مجرد همچنین مرزهای پرویزخان ، بازرگان و شهید باهنر را دیگر مرزهایی نام برد که در جایگاه های بعدی ترانزیت ورود کالا به کشور قرار دارند و ۷۱ درصد از حجم کل ترانزیت کالا در کشور از طریق مرزهای نام برده شده صورت می گیرد و تنها ۲۹ درصد متعلق به سایر مرزهای کشور است.

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای هرمزگان به میزان ترانزیت کالا در کشور اشاره کرد و گفت : آمار و اطلاعات جمع آوری شده حاکی از این است که طی ۲ ماهه نخست سال ۹۶ ، ۱۴۴۰هزار تن کالاهای مصرفی و مواد نفتی از کشورترانزیت شده است ، که این مقدار نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶/۸ درصد افزایش داشته است .

وی کریدور جنوب به شمال را یکی از مهمترین کریدورهای بین المللی برشمرد که از مرز بندرعباس و استان هرمزگان گذر می کند و قاره آسیا را به اروپا متصل و نیازهای مواد اولیه کشورهای آسیای شمالی و اروپا را فراهم می کند.

ترکمنستان - قزاقستان - گرجستان - آذربایجان - ارمنستان - روسیه – ازبکستان و ترکیه مقاصد کالاهای تزانریتی از کشورمان است.