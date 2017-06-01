چین خواستار برچیده شدن سامانه موشکی تاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سخنگوی وزارت خارجه چین خواستار برچیده شدن سامانه ضد موشک بالستیک «تاد» از کره جنوبی شد.

بر اساس این گزارش، «هوآ چون ییگ» در نشست خبری وزارت خارجه چین بار دیگر از کره جنوبی خواست تا نسبت به برچیده شدن سامانه ضد موشکی تاد اقدام کند.

گفتنی است استقرار سامانه ضد موشک بالستیک آمریکایی تاد که از سوی واشنگتن به بهانه حفاظت از منافع متحدین خود در منطقه یعنی کره جنوبی و ژاپن در ره جنوبی مستقر شده بارها مورد اعتراض روسیه و چین قرار گرفته است.

مقام های مسکو و پکن معتقدند استقرار این سامانه هیچ کمکی به حفظ و ارتقاء صلح و ثبات در منطقه نکرده و تنها منجر به افزایش تنش ها میان طرفین و تحریک پیونگ یانگ برای انجام واکنش متقابل خواهد شد.