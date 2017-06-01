خسارت ۲۰۰ میلیارد ریالی انشعابات غیرمجاز به شبکه برق غرب مازندران

کیوان فرح زاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصویب لایحه برخورد با استفاده کنندگان غیرمجاز برق در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تصویب این لایحه می تواند عاملی اثر بخش در صیانت از منابع ملی کشور باشد.

وی ادامه داد:‌ درپی بررسی های به عمل آمده و ارزیابی های انجام گرفته، نزدیک به ۱۰ هزار انشعاب غیر مجاز برق دراین منطقه شناسایی شده که با وجود اجرای مداوم و هفتگی طرح جمع آوری انشعاب برق این دسته از افراد متخلف، اما شاهد تکرار این تخلفات هستیم.

مدیر عامل شرکت توزیع برق غرب مازندران گفت:‌ به نظر می رسید که در این حوزه خلاء قانونی وجود داشت و این مصوبه می تواند ما را در این زمینه کمک کند و بخش عمده ای از دغدغه ها را کاهش دهد.

وی خاطر نشان کرد: براساس این لایحه استفاده غیرمجاز از برق جرم است و هر نوع تغییر کنتور که توسط افراد یا مامور مربوطه انجام گیرد نیز جرم و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است.

فرح زاد با اشاره به اینکه در این لایحه مقرر شده تا اجازه استفاده موقت از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز به تمامی کسانی که ساختمان‌های خود را غیرمجاز ساختند، داده نشود، اضافه کرد: با تائید نهایی این لایحه، روند پیشگیری به استفاده غیر مجاز در قانون پیش بینی شده است به طوری که امکان بهره برداری از ساخت و سازهای غیر مجاز در حاشیه شهرها دیگر وجود نخواهد داشت.

وی افزود:‌ ساخت وسازهای غیرمجاز در پی کم توجهی برخی از مسوولان، متاسفانه سبب گسترش این نوع اماکن در این مناطق شد که در نهایت ارائه خدمات به این دسته از مالکان واحدهای مسکونی متخلف را با مشکلات فراوانی روبرو کرده است.

عضو شورای حفظ حقوق بیت المال استان مازندران گفت: یکی از مهم ترین موارد عینی و ملموس حفظ حقوق بیت المال، جلوگیری از ساخت و سازها و متعاقب آن انشعابات غیر قانونی است.