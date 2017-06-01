به گزارش خبرنگار مهر، آرمین پژمان‌الهی صبح پنجشنبه در نشست با مسئولان سپاه شهرستان بوشهر اظهار داشت: توسعه فضای سبز یکی از اولویت‌های مهم شهرداری بوشهر است که از همه ظرفیت‌ها برای توسعه فضای سبز شهر بوشهر استفاده می‌کنیم.

وی اضافه کرد: پس از برگزاری جلسات کاربردی بر اساس میزان تخصص بسیج سازندگی در حوزه‌های مختلف، قسمتی از پروژه‌های عمرانی شهرداری به بسیج سازندگی واگذار خواهد شد.

شهردار منطقه ۲ بوشهر خاطرنشان کرد: شهرداری بندر بوشهر برای همکاری با بسیج سازندگی در راستای استفاده از ظرفیت‌های بسیج در زمینه‌های مختلف آمادگی لازم را دارد.

وی بیان کرد: با استفاده از ظرفیت‌ گروه‌های جهادی می‌توانیم شاهد کاشتن هزاران نهال در سطح شهر بوشهر باشیم و این فرهنگ را در میان شهروندان نهادینه کنیم.

پژمان الهی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب در ارتباط با حضور موثر در صحنه فرهنگی، تصریح کرد: می‌توان با همکاری سپاه شهرستان بوشهر و بسیج سازندگی نمایشگاه‌های فرهنگی با محوریت مدیریت جهادی در سطح شهر بوشهر ایجاد شود.