به گزارش خبرنگار مهر، آرمین پژمانالهی صبح پنجشنبه در نشست با مسئولان سپاه شهرستان بوشهر اظهار داشت: توسعه فضای سبز یکی از اولویتهای مهم شهرداری بوشهر است که از همه ظرفیتها برای توسعه فضای سبز شهر بوشهر استفاده میکنیم.
وی اضافه کرد: پس از برگزاری جلسات کاربردی بر اساس میزان تخصص بسیج سازندگی در حوزههای مختلف، قسمتی از پروژههای عمرانی شهرداری به بسیج سازندگی واگذار خواهد شد.
شهردار منطقه ۲ بوشهر خاطرنشان کرد: شهرداری بندر بوشهر برای همکاری با بسیج سازندگی در راستای استفاده از ظرفیتهای بسیج در زمینههای مختلف آمادگی لازم را دارد.
وی بیان کرد: با استفاده از ظرفیت گروههای جهادی میتوانیم شاهد کاشتن هزاران نهال در سطح شهر بوشهر باشیم و این فرهنگ را در میان شهروندان نهادینه کنیم.
پژمان الهی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب در ارتباط با حضور موثر در صحنه فرهنگی، تصریح کرد: میتوان با همکاری سپاه شهرستان بوشهر و بسیج سازندگی نمایشگاههای فرهنگی با محوریت مدیریت جهادی در سطح شهر بوشهر ایجاد شود.
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